Nyolcból hét Forma-1-es futamot megnyert 2026-ban a Mercedes, sikersorozatukba csak egyszer tudott belepiszkálni a Ferrari Barcelonában. Ám míg a vörösök egy kazal fejlesztést rápakoltak már Charles Leclerc és Lewis Hamilton versenygépére, addig George Russellék autója jóval ritkábban és kisebb mértékben frissült.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ez még visszaüthet a Ferrarinak. “Mindig egyensúlyozunk az idei és a jövő év között. Keményen dolgozunk a fejlesztéseken, papíron már van is egy elég jó, de még nem fejlesztjük. A megfelelő időben kell ezt tenni” – mondta az osztrák szakember.

Wolff szerint ez az, amit a Ferrari nem feltétlen csinál jól. “A Ferrari rengeteg dolgot felpakolt az autójára. Szerintem hamarosan kifutnak a költséglimitből. Mi ezt nem tudtuk volna megtenni, mert egyszerűen nincs meg a pénzügyi fedezetünk. Meglátjuk, hova vezet ez” – fogalmazott baljósan a rivális főnök.