Némi szerencsével, de a második és a harmadik helyet szerezte meg a Ferrari két versenyzője a Forma-1-es Osztrák Nagydíjra. A csapat a jó kiindulási alapra azonban nem tudott építkezni: Lewis Hamilton csak az ötödik, Charles Leclerc pedig a nyolcadik lett. A maranellóiak tempója már a kezdetektől gyengébb volt, mint a riválisoké, helyzetüket azonban aligha segítette, hogy eggyel többször cseréltek kereket, mint a többiek.

Frederic Vasseur csapatfőnök szerint azonban semmiképp sem a stratégiával volt a gond. “Szerintem a probléma az volt, hogy nem volt meg nekünk a Mercedes és Verstappen tempója. Próbáltunk kompenzálni, kockázatot vállalni a stratégiával, de nem voltunk harcban. Sokkal inkább a tempó és a gyenge pénteki nap árát fizettük meg” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a futam későbbi szakaszában túlmelegedéssel küzdöttek.

“Valószínűleg túlerőltettük az első néhány kört, hogy velük maradjunk, és kicsit mindent tönkretettünk” – utalt a dobogósokra a csapatfőnök.

A Ferrari egyébként a botlás ellenére is stabilan tartja a konstruktőri bajnokság második helyét. A 302 pontos Mercedes mögött az olaszoknak 204 pontja van, őket a McLaren üldözi 159 egységgel.