Idei második futamgyőzelmét aratta a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon George Russell. A futam szorosságát jól mutatja, hogy közte, valamint a csapattárs Andrea Kimi Antonelli között nem volt két másodperc sem a különbség leintéskor – közéjük pedig még Max Verstappen is befért a Red Bull-lal. A dobogósokkal David Coulthard beszélgetett a leintést követően.

George Russell (1.):

“Hihetetlen visszatérni a legjobb helyre! Rég volt már, szóval biztosan kiélvezem ezt az este. A csapat kemény munkája hozott bennünket vissza, a forma egy ideje nem jól alakult. A kemény versenyek pszichológiai szempontból próbára teszik az embert. Az elmúlt két hétvége fontos emlékeztető volt számomra, hogy meg tudom csinálni

“Max és a Red Bull rendkívül gyors volt ezen a hétvégén, le a kalappal előttük. Nyomnom kellett minden egyes körben, tudtam, hogy milyen gyorsak mögöttem a srácok. Kimi kivételesen gyors ebben az évben, minden körben az időmérő táblát néztem.”

“Korán kereket cseréltünk [az utolsó bokszkiállásoknál], szóval tudtam, hogy hosszú etap lesz, de a csapat tökéletesen időzített.”

Max Verstappen (2.):

“Nagyon jó verseny volt ez számunkra. Az első pár kör mókás volt, ezt követően pedig gyakorlatilag gumit próbáltam menedzselni. A verseny feléig elég jó ablakban voltak, de után volt pár gondunk a kocsival, ami miatt nem találtam a ritmust. Az viszont, hogy második lettem, ilyen közel a győzelemhez, kifejezetten pozitív.”

“Az időmérőn megütöttem a térdeimet, ami nem volt jó, de ma minden rendben volt” – utalt vissza a holland szombati balesetére.

Andrea Kimi Antonelli (3.):

“Kissé túlizgultam az első pár kört. Nem vezettem jól. Túl sokat hibáztam az első etapomon a közepes gumikon, 3-4 másodpercet vesztettem ezekkel. A fékekkel is küszködtem. A kerékcsere után újraindítottam magam és a tempó a végén nagyon erős volt. Kár, hogy későn csatlakoztam a bulihoz! Részemről sok javítanivaló van, de mégis, minimalizálni kell a hibákat.”

A pilóták interjúk utáni, egymással zajló beszélgetéséből kiderült, hogy mind Russell, mind Antonelli itatórendszere elromlott – a szezon eddigi legmelegebb futamán.