A mercedeses George Russell nyerte a 2026-os Forma-1-es Osztrák Nagydíjat a Red Bull hollandja, Max Verstappen és a mercedeses Andrea Kimi Antonelli előtt.

A hétvége tapasztalatai alapján biztosra lehetett venni, hogy a 71 körös versenyen a pilóták legalább két kiállást megejtenek. Emiatt nagy figyelem hárult arra, ki milyen abroncsokon indult. Nagy változatosság végül ezen a téren nem volt, mert Gabriel Bortoleto (Audi) és Carlos Sainz (Williams) kivételével mindenki közepes gumikkal rajtolt – a két pilóta a lágy Pirelliket választotta.

A rajt

George Russell megőrizte a pole-pozíciót a Mercedesszel, mögötte a Ferrarik inkább egymással bíbelődtek, mintsem a támadással foglalkoztak volna. Végül Lewis Hamilton csapattársa elé került. Andrea Kimi Antonelli bő egy kör alatt háromszor is lehajtott a pályáról a Mercedesszel.

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Leclerc a második körben előbb Antonelli elszúrt támadása miatt lassult meg, amit Max Verstappen használt ki remekül: a Red Bull hollandja fel is lépett a harmadik helyre, Leclerc, Antonelli, valamint az olasz mögött megjelenő McLaren-páros, Oscar Piastri és Lando Norris előtt.

Valtteri Bottas a 3. körben már fel is adta a futamot, a Cadillac fékjei kigyulladtak. Csapattársa, Sergio Perez 5 kör után adta fel a futamot, az ő futama is szó szerint füstbe ment. Hasonló tüzes problémákkal küzdött Liam Lawson a Racing Bullsban, de ő a pályán maradt, a kilencedik helyen.

Both Cadillacs are DNFs from after mechanical issues early on 😢#F1 #AustrianGP | LAP 9/71 pic.twitter.com/ovZAeKYJSI — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Összecsapnak a világbajnokok

Russell, Hamilton és Verstappen már a hetedik körre fordulva látványosan elszakadtak Leclerc-től és Antonellitől. A Ferrari-pilóta látványosan lassú volt, Antonelli gyakorlatilag állva is hagyta a hetedik kör végén, és hasonlóra készültek a McLarenek is. A Ferrari a gumikat nem kezelhette jól a tikkasztó hőségben, ugyanis Hamiltont is megközelítette Verstappen, miközben Russell három másodperces előnyt kovácsolt magának.

Verstappen végül a 11. körben szánta rá magát egy előzésre, de Hamilton nem hagyta magát. Kanyarokon át ment az adok-kapok, aminek a Mercedesek örültek: Russell két másodpercet nyert ezzel, de Antonelli is mögöttük másfelet. A csata újabb felvonása elmaradt, mert Hamiltont 12 kör után kirántották friss kemény gumikért. Erre csak Leclerc reagált egy körrel később, a többiek kivártak saját kiállásukkal.

Y de nuevo gracias a estos dos, levantarse tan temprano en domingo vale la pena.



Se siente la intensidad en cada curva, duren toda la vida #austriangp #hamilton #verstappen pic.twitter.com/0pfxzzfMdP — Valles F1 (@diegolvalles) June 28, 2026

Korai volt a Ferrari lépése?

Verstappen és Antonelli egyébként gyorsabbak voltak Russellnél azok után, hogy kikerült a képből Hamilton, de ez valószínűleg Russell számlájára is lehetett írni, a brit talán spórolhatott az abroncsokkal. Hamilton körben viszont nem mutatott kifejezetten erős tempót a kemény abroncsokkal. Közben Russell azt rádiózta az élen, hogy akár még az egy kiállásos taktika is összehozható.

Verstappen végül csak a 19. körben kapott új kemény gumikat, ahogy a csapattárs Isack Hadjar is. A holland csak két másodperccel érkezett Hamilton mögé, viszont hat körrel frissebb gumikkal folytatta a száguldást. A 20. körben Russell és Piastri is friss gumikat kapott, Norris pedig a 22.-ben. Maradt Antonelli az élen, gumicsere nélkül.

Russellre egészen felugrott Hamilton és Verstappen, de a mercedeses gyorsan ellépett, mert a négyszeres és a hétszeres bajnok a 22. körben ismét csatázni kezdtek. Végül Hamiltont most könnyebben átlépte Verstappen, a holland bő 3 másodperces lemaradással haladt így Russell mögött.

A 24. körben Antonelli kaphatott volna hatalmas sanszot az élettől, azonban az olasz már úton volt a bokszba kerékcserére, amikor Carlos Sainz alatt megállt a Williams a célegyenesben. Virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, azonban a listavezető ebből így nem profitált. Hamilton azonban megejtette második kerékcseréjét a VSC alatt, lágy gumikat kapott a brit.

A 27. körben újraindult a száguldás Russell, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Piastri, Hadjar, Hamilton, Norris, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lawson sorrendben.

Újabb csaták az élmezőnyben

Antonelli szinte letolta Leclerc-t a pályáról, míg Hamilton Hadjart és Piastrit kergette. Az olasz végül a 30. körben fellépett a dobogóra, és ugyanekkor Hamilton is megelőzte a Red Bull franciáját. Piastrit már nem tudta ennyire könnyen leszedni a ferraris, gumijai elmelegedtek. A McLaren-pilóta ehelyett az előtte haladó Leclerc-t üldözte inkább.

Az élen közben Russell előnyét csipegette Verstappen. A páros között féltávnál négy másodpercnél kevesebb volt a különbség, miközben Antonelli hátránya 8 másodperc volt – igaz, az olasz nagyobb léptekkel csökkentette ezt. Ahogy átfordult a körszámláló féltávon, Verstappen még inkább odalépett.

A 37. körben Leclerc mellett elment Piastri és Hamilton is. A monacói a kör végén bokszba hajtott kerékcserére – kaphatott volna új első szárnyat is, mert koccant a McLarennel, de a sérülés nem tűnt vészesnek. Leclerc kerékcseréjére a 43. körben egyszerre reagált Piastri és Hamilton is, aki így ismét visszakerült a két versenyző elé.

Változás az élen

Russell a 44. körben az élről állt ki kereket cserélni, akkor, amikor a holland már jó ideje 2 másodpercen belül üldözte. A brit a harmadik helyen folytatta a száguldást, elég jól elkülönült a top3 és a többiek meccse. Verstappen állt így az élre, akire közelített Antonelli.

Verstappen a 49. körben kapott friss gumikat, Antonelli az 51. végén. Visszaállt így a Russell, Verstappen, Antonelli sorrend, azzal a különbséggel, hogy a holland lemaradása 10 másodpercre nőtt, a Red Bull eléggé belassult a kopott gumikon. Jóval közelebb volt hozzá Antonelli a saját cseréje után, a differencia 5 másodpercnél kisebb volt. Vicces, hogy Antonelli megint lecsúszott egy VSC-ről: a rövid lassítás oka egy kiütött, majd eltakarított bója volt, melyet Alexander Albon varázsolt a pályára a Williamsszel.

Ekkorra egyébként a Leclerc, Piastri, Hamilton hármas meccse már nem volt meccs, legalábbis a monacói oldaláról, akit átlépett a másik két pilóta. Leclerc tempója annyira gyenge volt, hogy elment mellette az 57. körben Hadjar, az 59.-ben pedig Norris is. Gumit is cseréltek a Ferrarin a 60. körben.

Verstappen elindul a győzelemért, de…

A holland a kerékcseréje után körönként 3-5 tizedmásodperccel csökkentette lemaradását Russell mögött, miközben Verstappen és Antonelli között is szűkült az olló. Az élen álló brit hibákat is vétett. Tíz körrel a vége előtt Verstappen hátránya már csak 5,5 másodperc volt, Antonellié pedig további 4.

A különbség csökkenésének üteme azonban nem volt elég. Russell beosztotta előnyét és abroncsait az utolsó körökre, így megnyerte az Osztrák Nagydíjat Verstappen és Antonelli előtt – utóbbi szintén nem tudta megelőzni az előtte haladót. A dobogósok között nem volt összesen 2 másodperc a különbség.

A dobogósok mögött Piastri lett a legjobb közel 20 másodperccel lemaradva, megelőzve Hamilton, Hadjart, Norrist és Leclerc-t. Pontot szerzett még Lawson és Lindblad. Az említetteken kívül még Lance Stroll (Aston Martin) adta fel a futamot.

A bajnokságok állása

Russell a sikerével (és Hamilton gyengébb eredménye miatt) visszalépett a bajnoki második helyre, de hátránya még mindig masszív Antonelli mögött. Piastri a negyedik helyével Norrist és Leclerc-t is átlépte az összetettben, míg Verstappen a dobogó ellenére is csak a hetedik, annyira ritkán jöttek a hollandnak idén jó eredmények.

Antonelli – 171 p Russell – 131 p Hamilton – 125 p Piastri – 80 p Norris – 79 p Leclerc – 79 p

Mercedes – 302 p Ferrari – 204 p McLaren – 159 p Red Bull – 115 p Alpine – 57 p Racing Bulls – 44 p

A 2026-os Forma-1-es szezon egy hét múlva az Egyesült Királyságban folytatódik.