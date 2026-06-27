33 Celsius-fokos levegő- és 54 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon nyolcadik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye a Red Bull Ringen. A harmadik szabadedzésen látottak alapján a Mercedest lehetett favoritnak nevezni, de lőtávolban voltak a riválisok is.

Q1

A topcsapatok pilótái hamar bebiztosították továbbjutásukat, bár George Russell elsőre kissé lassú kört futott a Mercedesszel. A hétvége legjobb idejét viszont már ekkor tovább javította Andrea Kimi Antonelli a másik Mercivel.

A kiesőzónában a szokásosnak nevezhető csapatok (Cadillac, Aston Martin) mellett a két Williams búcsúzott.

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Q2

Ha a Q1 eredményéből indultunk volna ki, akkor ismét pontosan három csapat hat pilótájának kellett volna elvéreznie: az Alpine-nak, az Audinak és a Haasnak.

A szakasz elején Lando Norris villant a McLarennel: a címvédő a Q1-ben használt lágy gumikkal futott erősnek tűnő kört. Persze ekkor csak sejteni lehetett, hogy a pálya is sokat javult, gumizódott, így nőtt a tapadás – ezek, illetve a többiek még jobb használt gumis köreinek fényében aztán már nem is tűnt combosnak az idő. A továbbjutásra azonban így is elég lehetett volna – Norris azért később tovább javított.

George Russellnek riasztóan alakult a szakasz. Első próbálkozását elrontotta a Mercedes-pilóta, lecsúszott a pályáról. Mért kör nélkül ment a hajrára, de nem várta meg a nagy forgalmat, korán kihajtott, hogy bebiztosítsa továbbjutását. Ez végül össze is jött neki.

A Q1-ben látott Q2-es kiesős forgatókönyv végül megvalósult, de nem sokon múlott, hogy ne így legyen. A Red Bull kockáztatott Max Verstappennel, és a szakasz végén a bokszban maradtak. Kissé alábecsülhették viszont a pálya javulását és a riválisokat. A holland végül csak 4 századdal kerülte el a kiesést Pierre Gasly Alpine-jával szemben. A szakaszt egyébként ezúttal is Antonelli húzta be a McLarenek előtt, Russell ismét lépéshátrányban volt.

Q3

A szakasz első köre váratlan eredményt hozott: Verstappen a semmiből olyan kört futott, amivel megszorongatta a Mercedeseket. A leggyorsabb Antonelli és a holland között csak 61 ezredmásodperc volt, ráadásul kettejük közé még befért Russell is. Mögöttük bő negyed másodperccel jött a mclarenes Oscar Piastri, a ferraris Charles Leclerc és Norris. Lewis Hamilton volt a nagy hiányzó az élmezőnyből: a Ferrari britje elrontotta és nem fejezte be első körét, egy másodikra pedig már nem volt elegendő üzemanyaga a rádiózás szerint. A hétszeres bajnoknak egy esélye maradt jó rajthelyet szerezni, az utolsó próbálkozásoknál.

Persze a többiek is mindent megtettek, hogy javítsanak idejükön. Hamilton ideiglenesen az élre állt, de aztán Leclerc megelőzte csapattársát. Verstappen jó körön volt, azonban az utolsó előtti kanyarban eldobta a holland a Red Bullt, és a falba csapódott. Ez a sárga zászló miatt kvázi az időmérő végét jelenthette volna, amire Russell futott egy Leclerc-énél két tizedmásodperccel jobb időt. Kérdéses volt, hogy a brit eléggé visszalassított-e – a dolgot viszont hamar tisztázták, Russell kellően beleemelt a gázpedálba a sárga jelzésnél.

A Mercedes britje így azok után, hogy a kvalifikáción végig hátrányban volt, csak Antonelli előtt végzett, akinek be kell érni a Ferrarik mögötti 4. rajthellyel. Verstappen ötödik lett a két McLaren, Norris és Piastri előtt. A legjobb tíz utolsó helyein Isack Hadjar (Red Bull), valamint a két Racing Bulls-pilóta, Liam Lawson és Arvid Lindblad osztoztak ebben a sorrendben.

A 2026-os Forma-1-es Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.