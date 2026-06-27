Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2026-os Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. A 12:30-kor kezdődő edzést abszolút nyári körülmények között tartották, 31 Celsius-fokos levegő- és 49 fokos kezdő aszfalthőmérséklet mellett. A garázsok árnyékából az első percekben csak Sergio Perez merészkedett ki a Cadillac volánja mögött, a többiek inkább hűsöltek, csak tíz perc után kezdtek el pályára szállingózni.

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Húsz perc telt el az edzésből, mire minden pilóta legalább egyszer kihajtott a garázsból. Lando Norris McLarenjén eddigre egy visszapillantó tükör már meg is adta magát, a Red Bull Ring rázókövei erősebbnek bizonyultak az alkatrésznél. Közben Max Verstappent egy érdekes probléma zavarta: rádióinterferencia, mely miatt a fülhallgatója és a tűzálló maszkjának cseréjét kérte.

Ezeket a kisebb problémákat, valamint az apróbb elfékezéseket, pályaelhagyásokat leszámítva nyugisan eltelt az edzés. Megszokott menetrendet követve a korai körök után az utolsó percekben jöttek az időmérős szimulációk.

A leggyorsabbak végül a Mercedesek lettek. George Russell 38 ezredmásodperccel múlta felül Andrea Kimi Antonellit, a szoros versenyben reménykedők azonban örülhetnek, ugyanis az üldözők közeledtek a párosra. Lewis Hamilton 11 százados hátránnyal lett harmadik, megelőzve a két McLaren-pilótát, Oscar Piastrit és Norrist. A papaja páros negyed másodpercet kapott Russelltől, ahogy a hatodik Verstappen is.

Relatíve közel, bő 3 tizedre Leclerc volt még a hetedik helyen, a nyolcadik Isack Hadjar (Red Bull) hátránya már 8 tizedmásodperc volt egy körön.

A hétvége programja 16 órakor folytatódik az időmérővel.