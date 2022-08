Amikor a Lamborghini néhány hete megdöntötte a szabadidőjárművek rekordját a Pikes Peak hegyi felfutó verseny helyszínén, sejtettük, hogy van valami turpisság a dologban, hiszen miért egy több éve változatlan modellel futnának neki a 4,3 kilométeres tengerszint feletti magasságba felvezető, 20 kilométeres szerpentinnek?

Hát persze, hogy nem azzal, hanem a továbbfejlesztett Urus Performante verzióval, amely erősebb is, könnyebb is az alapmodellnél. A motor 650 helyett 666 lóerőt at le (kivéve Kínában, ahol homologizációs okokból az alapverzió és a Performante egyaránt 640 lóerős.) A menetkész tömeget csaknem fél mázsával (47 kg) csökkentették, így egy lóerőre csupán 3,2 kg jut. A 850 Nm maximális forgatónyomaték maradt.

Részben az extra teljesítménynek, részben az autó egyéb főrendszereit érintő fejlesztéseknek köszönhetően az autó 3,3 mp alatt gyorsul 100 km/órára (az eddigi 3,6 mp helyett), hajszálnyival még a végsebesség is nőtt (305-ről 306 km/órára.)

Az aerodinamikai csomagot átdolgozták, új a motorházfedél, a belső légcsatornákkal kialakított első lökhárító és persze az Aventador SVJ azonos funkciójú eleméről mintázott hátsó szárny is, amelyek együttesen 25 mm-rel növelték meg az autó teljes hosszúságát.

Minden eddiginél több alkatrész készül karbon kompozitból, a már említett gépházfedéltől kezdve a kerékív-toldatokon át a tetőlemezig (ez utóbbi feláras tétel.) A hátsó tengelyen 38, az autó egészét tekintve 8%-kal nőtt a leszorítóerő.

Új acélrugók alkalmazásával 20 mm-rel lejjebb ültették az autót, a nyomtáv 16 mm-rel nőtt. A 22 vagy 23 colos keréktárcsákat titán csavarok rögzítik, a Pirelli egyedi abroncsokat szállít az autóhoz. Külön opcióként félslick gumik is rendelhetők. Szintén titánból készül a szénszálas kompozitból formált hátsó lökhárítót áttörő Akrapovič kipufogó.

Az utastérben új, hatszögű rajzolattal díszített, fekete Alcantara ülések várnak, de opcióként bőrkárpit is kérhető. A rendelhető színkombinációk egyediek, és persze teljesen testre szabott megoldások is elképzelhetők, beleértve – ki nem találnád – a szénszálas paneleket. A kormánykerék bőr/Alcantara borítást kapott. Különleges opció a matt fekete felületkidolgozás. Az infotainment rendszer speciális grafikát kapott.

A kormányművet áthangolták, közvetlenebb lett, több visszajelzést ad. A hátsókerék-kormányzást is módosították, gyorsabban fordulnak el a kerekek, a rendszer működését hátsó nyomatékvektor-szabályozás egészíti ki.

Az üzemmód-szabályozó rendszer beállításai is megváltoztak. A közúti, sport és verseny módusok mellett megjelent egy új állás: a rali, amely egyenetlen útfelületre optimalizálja a kanyarstabilizátorok működését, és fokozott mértékben engedélyezi a túlkormányzottságot.

A Lamborghini Urus Performante első példányait 2022 végén vehetik át a megrendelők, az autó nettó vételára Európában átlagosan valamivel több mint 218 ezer euro, azaz közel 89 millió forint.