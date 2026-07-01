Összesen 9000 sofőr bírságát érvénytelenítették az Egyesült Királyságban, miután az Elmbridge-i Városi Tanács (EBC) elismerte, hogy a büntetéseket tévesen szabták ki egy hét surrey-i parkolóból álló hálózatban. – írja a The Sun.

Azok az autósok, akik annak idején befizették a csekkeket, most visszakapják a pénzüket, miután a tanács beismerte: egyszerűen nem volt jogköre bírságolni a perben szereplő parkolókban.

A hivatal 2020 januárjában kezdte meg a kora reggeli és esti órákban történő büntetések kiszabását ezekben a létesítményekben, a vasárnapi díjszabás pedig 2022 áprilisától lépett életbe.

A tanács hivatalos formában is jelezte, hogy „nagyon sajnálja” a történteket, miután a masszív bakira a parkolási feltételek legutóbbi frissítése során fény derült. Most egy külön eljárásrend működik a jogtalanul megbírságoltak kártalanítására, a visszatérítések várhatóan mintegy két hetet vesznek igénybe.

Ami autós szemmel kifejezetten lényeges: a pénz akkor is visszajár, ha a megbüntetett járművet időközben már eladták, és nincs az eredeti sofőr tulajdonában.

“A visszatérítéseket a tanács meglévő költségvetéséből (parkolási tartalékaiból) finanszírozzuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell leépítenünk a szolgáltatásainkat, és nem vezetünk be új díjakat a kártalanítás fedezésére. Gondosan ügyeltünk a kiegyensúlyozott megközelítésre, így a visszatérítéseket tisztességesen tudjuk folyósítani, miközben továbbra is védjük a közszolgáltatásokat és felelősségteljesen bánunk a közpénzekkel” – áll az Elmbridge-i Városi Tanács közleményében.