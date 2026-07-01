A klasszikus sárga helységnévtábla (a német KRESZ, azaz a StVO szerint 310-es jelzőtábla) jelentése egyértelmű: azt jelzi, hogy lakott területre érkeztél. Minden autós tudja, hogy innentől (ha más jelzés nincs) az 50 km/órás megengedett maximális sebesség lép életbe.

Kifelé haladva a településről, a tábla hátoldalát elhagyva lakott területen kívülre érünk. Itt – amennyiben más sebességkorlátozó tábla nem rendelkezik róla – a 100 km/órás általános tempó a megengedett.

Léteznek azonban más színű táblák is az utak mentén, amelyek szintén települések vagy településrészek nevét hirdetik. Kiemelten fontos tisztában lenni a jelentésükkel, hogy elkerüljük a balesetveszélyes szituációkat, és nem mellesleg a bírságokat is.

Ilyenek például a zöld alapú, sárga feliratos tájékoztató táblák (385-ös jelzőtábla), amelyek nem zárt településekre, pusztán elszórtan lakott területekre utalnak. A sárga táblával ellentétben ezeknek az égvilágon semmilyen hatása nincs a sebességhatárra.

Ha tehát korábban 100 km/órával haladtál az országúton, a zöld táblát elhagyva nyugodtan tarthatod a tempót. Ezt azért is nagyon fontos tudatosítani, hogy egy ilyen tábla láttán ne nyomj egy váratlan satuféket, lassítva 50-re – ezzel ugyanis egy pillanat alatt komoly ráfutásos balesetet okozhatsz, mert erre kevesen számítanak.

Ugyanez a szabály érvényes a fehér alapú, fekete betűs településrész-táblákra, valamint a barna alapú, fehér feliratos turisztikai jelzőtáblákra is. Mindkét táblatípus pusztán az orientációt szolgálja, egyfajta információs morzsa a sofőrnek, de nem írja felül a korábban érvényben lévő sebességhatárokat.

Bár a hétköznapi nyelvben mindent „helységnévtáblának” hívunk, a német KRESZ szigorúan megkülönbözteti a változatokat. Autós szemmel ezt kell megjegyezned: