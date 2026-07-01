A nyaralásnak megvannak a klasszikus jelenetei: strandpapucs, csöpögő fagyi, krúzolás a partmenti utakon, kényelmes lazulás egy napozóágyban. De mi van akkor, ha mindezt az autóban csináljuk?

Tilos mezítláb vagy papucsban vezetni?

A magyar KRESZ nem részletezi milyen lábbeliben lehet vezetni, a szabály lényege általánosabb: “járművet az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van”, és “a közlekedésben úgy kell részt venni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztessük.”

Ez alapján a mezítlábas vezetés vagy a papucs viselése nem jelent automatikus szabálysértést, viszont ha a papucs lecsúszik, beakad a pedál alá, a sofőr nem tud rendesen fékezni, vagy bizonyíthatóan nem megfelelő lábbelije miatt okozott balesetet, na az már egészen más helyzet. Ilyenkor nem a papucs a „bűnös”, hanem az, hogy a vezető nem tudta biztonságosan kezelni a járművet, és ezzel bizony már megsértette a KRESZ-t.

A strandpapucs jó a büféig, de a pedálokhoz inkább zárt, stabil, vékonyabb talpú cipő való. A papucs pont akkor tud bosszút állni, amikor hirtelen kellene fékezni.

Veszélyes mezítláb vezetni?

A mezítlábas vezetés sokak szerint még jobb is, mint papucsban, mert legalább nem akad be semmi. Ebben van logika, de nem ilyen egyszerű. Vizes, homokos, naptejes lábbal könnyebb lecsúszni a pedálról. Az ÖAMTC (Osztrák Autóklub) által végzett korábbi tanulmány szerint a mezítlábas vezetés a legveszélyesebb forgatókönyv: vészfékezés esetén zárt lábbeli nélkül nem lehet kellő erővel lenyomni a fékpedált.

Szabad fagylaltot enni vezetés közben?

A KRESZ kifejezetten a kézben tartott mobiltelefon használatát tiltja menet közben, nem a tölcséres fagyit. Ettől még nem jó ötlet a volán mögött nyalni a csoki-vaníliát. A legtöbb európai országban – Magyarország is ide tartozik – a vezetés közbeni evés, vagy ivás nem minősül nevesített, önálló szabályszegésnek, ennek ellenére nem lehet kijelenteni, hogy ezek a cselekedetek nem balesetveszélyesek.

Ha egyik kezünkben fagyi van, a másikkal a kormányt fogjuk, közben csöpög a fagyi, szalvétát keresünk, váltani kellene, kanyar jön, és még a gyerek is megkérdezi hátulról, hogy „apa, az enyém hol van?”, akkor a fagyi ugyan nem telefon, de figyelemelvonásnak tökéletes. Ha emiatt bizonytalan a vezetés, hirtelen manőver, balesetveszély vagy baleset történik, akkor megint az általános KRESZ-szabály jön elő: a közlekedés nem veszélyeztetheti mások biztonságát.

Leparkolhatom az autót nyitott ablakkal, hogy ne legyen túl meleg bent?

A KRESZ nem mondja, hogy minden ablakot teljesen fel kell húzni, hanem azt, hogy:

„A járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.”

Tehát ha résnyire lehúzott ablakkal hagyjuk ott az autót, a kulcs nincs benne, az autó rögzítve van, és nem lehet elindítani, az önmagában nem ugyanaz, mintha járó motorral hagynánk a parkolóban míg beszaladunk jégkásáért. De a nyitott ablak nyilván lopási kockázat: könnyebb benyúlni, kinyitni, elvinni valamit az utastérből. És valljuk be, ha egy profi tolvaj bejut az autóba, nem igazán van szüksége a kulcsra ahhoz, hogy el tudja vinni a járművet. Ne könnyítsük meg a dolgukat.

Fontos: gyereket vagy állatot nyári melegben akkor sem hagyunk az autóban, ha résnyire le van húzva az ablak és csak 5 percre szaladunk be a boltba. Életveszélyes!

Utasként kidughatom a lábam az ablakon?

Ez a nyári autós lazaság egyik legrosszabb ötlete. A KRESZ szerint személyt csak a jármű erre kialakított ülő- vagy állóhelyén szabad szállítani, személyautóban pedig az ülésen utazó személynek be kell kötnie magát a biztonsági övvel. Szóval az nem szabálytalan, ha kilóg az utas lába az ablakon, de nehéz azt mondani, hogy rendeltetésszerűen ül és a biztonsági öv a tervezett módon védi.

Egy erősebb fékezésnél vagy légzsáknyílásnál ez súlyos sérülést okozhat.

A spanyol szabályozás például külön is kimondja, hogy a vezetőnek ügyelnie kell arra, hogy az utasok megfelelő testhelyzetben üljenek, és semmi ne zavarja a vezetőt. Ez az elv Magyarországon is jól értelmezhető a biztonságos személyszállítás és a biztonsági öv kötelező használata szemszögéből.

Szóval a legtöbb ilyen kérdésre általában ugyanaz a válasz: nem tiltott, nem jár érte mindig bírság, de mindig van felelősség. Mezítláb, papucsban, fagyival, vagy műszerfalra tett lábakkal is az számít, hogy az autó biztonságosan vezethető-e, a sofőr ura-e a helyzetnek, az utasok szabályosan ülnek-e, és senki nincs veszélyben.

A KRESZ nem a nyaralási hangulatot tiltja, csak azt várja el, hogy a sofőr ne úgy vezessen, mintha már a vízparton lenne.