Június 19-én zárt tesztet indított a BKK, amelynek célja, hogy valós használat mellett, közvetlen visszajelzések alapján finomhangolja a Bubi új generációját. A felhasználók visszajelzései eddig pozitívak: főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek, a tesztelők szerint könnyen kezelhetőek és kényelmes használatot biztosítanak. Emellett az ülés gyors és egyszerű állíthatósága is hozzájárulnak a pozitív tapasztalatokhoz.

A tesztidőszak egyúttal számos olyan visszajelzést is hozott, amely segíti a rendszer továbbfejlesztését. Az applikációval kapcsolatban elsősorban kisebb, a használhatóságot érintő észrevételek érkeztek, illetve néhány esetben a kerékpárokhoz kapcsolódó működési vagy érzékenységi kérdéseket is jeleztek a felhasználók.

A teszt során a rendszer dinamikusan bővül: a próbaüzem alatt folyamatosan jelennek meg újabb kerékpárok Budapest utcáin. Az új Bubi-flotta június végére már több száz darabra nőtt, az állomások száma pedig jelenleg meghaladja a 130-at, így a szolgáltatás egyre több városrészben és egyre több felhasználó számára válik elérhetővé.

A következő lépésben tovább bővül a tesztelők köre: a BKK július 2-án indítja az ügyfelek számára elérhető tesztet, melynek célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. Ettől a naptól kezdve a BudapestGO-ban jelenleg érvényes (bármilyen típusú) bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024 vagy 2025-ben éves vagy féléves Bubi-bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást.

A tesztben először az első ötezer jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni. A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor.

Mit tud a Bubi új generációja? Ebből a cikkünkből kiderül: