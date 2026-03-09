Vajon melyik az elektromos? – kérdezi mellettem egy Bubi-használó az előttünk piros szalaggal elkerítve felállított két, a rendezvényen álcának nevezett matricával teleragaszgatott prototípusról. Az egyik sima kerékpár, mondanánk, a másik villanymotoros-akkumulátoros, de valójában egyik sem „sima” bringa.

Lelkes rajongók fotózó-videózó tömege előtt… – a koncertkritikák sablonos felütése gyakorlatilag klappol a hamarosan startoló Bubi 3.0 főszereplőinek első nyilvános szereplésére. Ugyan a régi kerékpárok elbúcsúztatására hirdetett meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Városháza elé egy bringás találkozót, tudtuk előre, hogy ki lesz itt sztár. A nyárelőtől használható új kerékpárok még tesztelt, nem ezer százalékig végleges változatai.

A most nyugdíjba vonuló 2460 darab kerékpár helyett duplázódik, kereken 5000 bringásra bővül majd a rendszer. A tervek szerint első lépésben 3300 kerékpár gurul szolgálatba legjobb eseteben május végéig, legkésőbb júniusban, aztán a tapasztaltok birtokában 2027-ben valamikor épül fel a jelenlegi kétszeresére a rendszer.

Három olyan új járművet is használhatunk majd, amelyek nem voltak részei korábban közszolgáltatásnak, ebből kettőnek az irányítása igényel majd némi rutint és ügyességet. A harmadiknál viszont prémium élményt ígérnek.

Elkezdték begyűjteni a régi bringákat, a városházas bulin közel kétszázat leadtak a használók. Némelyik kissé leharcolt. (Lejjebb olyan galéria jön, amelyen már a prototípusokat mutatjuk)

Több hölgyet akarnak az új bringákkal

„Menő, új feature lesz” – mondja Nagy Bence a felfelé nyíló ülésekről, aki ugyan a Digitális csatornák üzletfejlesztési vezetője a BKK-nál, hozzá tartozik a ma még csak mechanikus kerékpárokból álló Bubi rendszer forradalmasítása. Kívülről nézve túlzásmentes a kifejezés, habár a mostani közbringák rásegítés nélküli utódja első blikkre nem mutat látványos változást, de számos módosítás mégis komfortosabb használatot ígér és szélesítené a felhasználók körét.

A vázgeometria alacsonyabb átlépési küszöböt hoz, így már 150 centiméteres magasságtól (egészen 190-195-ig) könnyeb lesz felülni. „Jelenleg kettő az egyhez a férfiak és a hölgyek aránya a Bubi használói között, ezen belül pedig a 16 és 45 év közötti férfiak aránya domináns” – válaszolja Nagy Bence a nemekre és életkorokra vonatkozó kérdésünkre, vele – és két termékmenedzserrel – a dj-vel hangosított fővárosi buli előtt ült le a Vezess beszélgetni.

A mostaninál könnyebb használhatósággal bevallottan több hölgyet és több idősebb közlekedőt szeretnének a vadonatúj Bubikra ültetni. Innen nézve váratlan a súlygyarapodás, aki nem látott még élőben közbringát Budapesten vagy bármely külföldi nagyvárosban, egyből rávághatja: az én bringám 10 kiló, és az se könnyű.

A kerékpárok súlya a mostaniak 21,6 kilogrammjáról 24,9-re növekszik, de ahogy az egyik termékmenedzser mondta, „bekötött szemmel sem lehet különbséget tenni” tekerés közben. Miért akkor a plusz kilók a mérlegen? Hogy még strapabíróbbak legyenek, még ritkábban legyen szükség javításokra, amelyeknél szintén lesz változás: gyakrabban járnak majd állomásokra szerelők apróbb hibák kijavítására.

Ránézésre az első benyomás: robusztusabb elődjénél az új bringa, amely részletében más. Ezek legfontosabbjai:

már messziről feltűnik az első kerék látványos borítása, széles sárvédője

szintén látványos változás az új kosár, ami félig burkolt, az apró tárgyak még kieshetnek belőle, szélesebb tárgyak viszont nem férnek el benne, viszont mégis jobbnak tűnik az eddigi gumipókos megoldásnál

a magasabb és criuseresebb kormány miatt valószínűleg változik az üléspozíció

a kormány két függőleges szárát a kormányoszlopba integrálták, ezzel sanszosan fixebb marad az állása

alacsonyabb a súlypont, ami elvileg jobb vezetési élményt ad

szélesebb, kissé szögletes a nyereg

4G-s okoslakat

mobiltelefon-tartó a kormány közepén

villogó féklámpa

és végül a menő feature: méretes kar az ülésállításhoz, ami nem tűnik nagy dolognak, de mindenki azzal kezdi, hogy a saját magasságára állítja a nyerget, ami kissé körülményes volt eddig

Nézd meg a prototípusok fotóit galériánkban!

Több szinten zajlik jelenleg és tovább bővül majd a tesztelés. Elsőként a BKK elvárásai szerint a gyártó vállalkozó tesztel (a holland OEM Bikes), aztán egy szűk kör a közlekedési központból (többek között mostani beszélgetőtársaink) ülnek nyeregbe, majd cégen belül egy tágabb kör.

„Mindenki nagyon lelkes, ez egy szerelem-projekt a BKK-n belül” – válaszolja Nagy Bence arra, kell-e céges kör-email a lehetőségről. A házon belüli próbák után egy még szélesebb user-kört vonnak be a tesztelésbe, civil szervezeteket (kerékpárosklub), vagy például olyanokat, akiknek volt éves bérlete. Hogy menjen 38 különféle telefonon az applikáció, és 38 különféle bankkártyán a fizetés, hogy működjön a logisztikától a pontosabb GPS-en át számlázásig a komplett rendszer. „Akár több száz ember is tesztel majd a végén a finomhangoláshoz.”

Száguldás-korlátozás lesz az elektromosban

A rendszerbe belépő 2500 darab mechanikus bringával együtt megjelennek Budapest utcáin a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is legkésőbb június végéig. Összesen 800 darab. Durva korlátokat szabva ma 600 ezer és hatmillió forint között vásárolható saját részre elektromos kerékpár, talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy egy középkategóriás változat hétszámjegyű összegbe kerül, vagyis a mai Magyarországon szűk réteg képes a család idősebb – vagy kényelmesebb – tagjait ellátni ilyenekkel.

„Az e-kerékpár egy prémium szolgáltatás, mi a prémium életérzést szeretnénk a közszolgáltatásba beépíteni közszolgáltatási áron” – állítja Nagy Bence. Az elektromos rásegítésű kerékpárokkal a cél a szélesebb felhasználói kör kiszolgálása. Olyan ügyfelek elérése, akiknek eddig valamilyen okból nem jelentett reális alternatívát a Bubi szolgáltatása, de ezután biztonsággal választhatják.

Ezekkel majd könnyebben fel lehet hajtani hegyvidéki területekre, használhatják olyanok, aki a reggeli munkába járáskor nem akarnak megizzadni, idősebbek vagy egyszerűen kényelmesebbek. Plusz szerény havi díjért olyanok használhatják napi szinten, akik mindig vágytak rá, de anyagi okokból irreális volt a beszerzése. „Szeretnénk minél több emberhez eljuttatni ezt, és ez meg is valósul majd ez a tervünk.”

Ránézésre a két prototípus között alig van különbség, hiszen a mechanikus kerékpár is olyan széles vázzal rendelkezik, hogy nem tűnik fel a méretes akkumulátor helye. Utóbbi súlya is bőven benne van a 31,9 kilogrammos teljes tömegbe, a villanymotor teljesítménye 250 W, ami elégséges, de a piaci átlag alatti. Száguldozni egyébként sem lehet. Kíváncsiak voltunk, hogyan reagálnak a villanybringák és a működtető BKK a leendő új KRESZ-ben szereplő 25 km/órás sebességkorlátozásra, és arra, hogy 12 éves kor alatt nem használhatók ezek a mikromobilitási eszközök.

„Technikailag korlátozzuk a teljesítményüket, rásegítéssel nem lesznek képesek 25 km/óra felett haladni” – mondja Nagy Bence, ez elvárás volt a részükről a gyártó felé. Ez persze nem jelenti azt, hogy valaki egy lejtőn ennél gyorsabban suhanjon, immár a lábait használva. Na és a gyerekek? „Fizikai képtelenség lesz 12 éves kor alatt használni, annyira robusztusak” – így a válasz. Természetesen lesznek utcai ellenőrzések is.

Mennyibe kerül mindez?

„A díjszabásról később osztunk meg majd infókat, annyit elmondhatok, hogy az árazási struktúra a mechanikusnál a mostani 1500 forint per hónap két kerékpárra szint környékén marad. Ez egy capuccino ára, de lesz sok kedvezmény. Nagyon alacsony díjazás lesz” – válaszolja a BKK Digitális csatornák üzletfejlesztési vezetője.

Érdekesebbnek tűnik a villanyosok díjazása, amiről annyit árultak el, hogy percalapon működik majd, és az e-rolleres díjszabást tekintik konkurensnek. Ezeknél nagyjából 250 forintos feloldási díjjal és 50 forintos percdíjjal számolhatunk, de Nagy Bence szerint „láthatóan kedvezőbb lesz az e-kerékpárunk díjazása a mostani e-rolleres díjazásnál, de lesznek próbáld ki akciók is, jellemzően a Budapest GO applikációval összekötve.”

„Ez az egész egy teljesen más szolgáltatás lesz az eddigiekhez képest, új alapokon, sokkal magasabb színvonalon szeretnénk biztosítani.”

Lesz majd kölcsönözhető gyereküléses kerékpár és teherbringa is

Itt már jelentősen szűkül azok köre is, akik ma 10-20 kilós gyerekkel a hátuk mögött tekernek a városban, nyilvánvalóan itt még erősebb a „félelem-faktor”. Nehezebb is így közlekedni, a hosszabb és bonyolultabb teherbringákhoz pedig még több tekert kilométer kell a lábakban. Plusz olyan felvevőpontok, ahol ezek kényelmesen elférnek, vagyis módosítani kell a felvevő állomásokon is.

„Lesznek kölcsönözhető gyereküléses kerékpárok, és beállítunk majd a flottába teherbringákat is, de nem az elejétől. Nagy feladat első lépésben a teljes levonulás a 2460 darab 2.0-ás kerékpárnak, és felvonulás a 2500 + 800 darab újnak” – közli a BKK illetékese, aki szerint 1-2 éven jönnek majd ezek is.

„Ez még tőlünk nyugatabbra sem teljesen kiforrott dolog. Jó alaposan ki kell majd találni, hogy Budapesten milyen teherbringa működik megfelelően. Ez lesz a következő nagy lépés.”