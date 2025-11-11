Csak 2025. december 23-ig érvényes a Budapesti Közlekedési Központ érvényben lévő szolgáltatási szerződése a MOL Bubi kapcsán, emiatt a jelenleg elérhető közbringa-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.

Mint a BKK közölte, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik, így jelenleg csak havi bérlet vásárolható.

Az új rendszerbe a korábban vásárolt éves, féléves bérletek technikai okokból nem vihetők át, ezért a társaság már korábban kivezette ezeket a terméktípusokat.

November 22-ig havi bérletet lehet vásárolni (amely annak lejáratáig használható), november 23-ától azonban a havi bérletek nem újulnak meg automatikusan, és ezt követően a társaság bevezeti a téli MOL Bubi-bérletet, amelyet 500 forintért lesz elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik (azaz egy bérlettel 30 percig ingyenesen lehet kerékpározni).

A téli bérlet – függetlenül a megvásárlás napjától – december 23-án jár le, a szolgáltatás jövője egyelőre bizonytalan:

Egyelőre úgy tűnik, december 23-át követően jó ideig nem lesz közbringa-rendszer Budapesten. A BKK közleményében azt írja, az új flotta a szerződéskötést követő maximum hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon, de a jövőbeli partner előbb is teljesítheti a vállalásait.

Terveik szerint az új rendszer legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosítana, amelyből minimum 1000 db elektromos rásegítésű lenne, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebbi, minden fontos, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel.