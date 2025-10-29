Karácsonytól hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest. A jelenlegi szolgáltatóval, a Csepel Kerékpárgyártó Zrt.-vel és az informatikai rendszert üzemeltető Nextbike-kal korábban megkötött, jelenleg még érvényben levő szolgáltatási szerződés 2025. december 23-ig érvényes.

A Telex cikke szerint az új tender ügyében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nem is maga dönt, hanem a Fővárosi Közgyűlés. Ha a közgyűlésnek nem tetszik valamiért a legjobb ajánlatot tevő cég, akkor még hosszabb szünetre lehet számítani, ugyanis újra kell indítani a közbeszerzési eljárást, ami egyébként is folyamatban van még. A tárgyalást egyébként áprilisban kezdte el a BKK a négy, ajánlattételi szakaszba jutott jelentkezővel.

A várható több hónapos (vagy hosszabb) Bubi-hiányt csak úgy lehetne áthidalni, ha a BKK valahogy meghosszabbítaná a szerződést a jelenlegi szolgáltatókkal. A BKK meg is kezdte az esetleges hosszabbításról szóló egyeztetéseket, hogy az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb szolgáltatásmentes időszakkal valósuljon meg.

Szerdán ugyan ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, de a Bubi ügye nem szerepel a napirenden. Legkorábban így a következő, november végi ülésen tárgyalhat erről a testület, vagy szükség esetén egy rendkívüli közgyűlésen.

Elektromos kerékpárokkal, szélesebb szolgáltatási területtel jön 2026-ban a Bubi 3.0. Legalábbis ezt ígérték korábban: