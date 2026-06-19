Idén nyáron több lépcsőben vezeti be a Bubi közbringarendszer új generációját a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), már bárki találkozhat a jellegzetes zöld kerékpárokkal. A társaság június 19-én zárt tesztet indít, amelynek célja, hogy valós használat mellett, közvetlen visszajelzések alapján finomhangolja az új rendszert.

Az éles indulást megelőző időszakban, július folyamán a BKK BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a szolgáltatást egy előregisztrációt követően. A használathoz szükséges tájékoztatást, a feltételeket és az applikáció elérését ezt követően e-mailben kapják meg a felhasználók. A szolgáltatás bevezetésének fázisairól a BKK folyamatosan ad majd tájékoztatást.

A Bubi következő generációja sok szempontból előrelépést jelent a felhasználóknak. A mostaninál jóval nagyobb, rugalmasan bővíthető, új, köztük elektromos kerékpárokból álló flotta áll majd rendelkezésre, és a kerékpárok száma is jelentősen emelkedik. Az éles induláskor az új rendszer összesen 3300 (ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű) bringát biztosít.

Idővel a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpár lesz elérhető. Az elektromos rásegítésű kerékpárokkal a cél a szélesebb felhasználói kör kiszolgálása, olyan ügyfelek elérése, akiknek eddig valamilyen okból nem jelentett reális alternatívát a Bubi.

Az új rendszerről itt írtunk bővebben: