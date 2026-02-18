A világ civilizált helyein általában az úttest az autósoké, a járda a gyalogosoké. Így van ez Svájcban is, ahol valaki nagyon rosszul járt azzal, hogy nem figyelt erre, ráadásul a bírságot sem akarta kifizetni.

Egy ciprusi férfi még 2023 szeptemberében járt a Basel-Landschaft kantonban, a Rajna partján fekvő Laufenburg községben, ahol éjfél környékén Opeljének egyik kerekével a járdára parkolt. Egy lakos értesítette a rendőrséget, a kiérkező egyenruhások pedig az autóban ülve találták a jármű gazdáját, akire 120 frankos (50 ezer Ft) helyszíni bírságot szabtak ki.

A férfi nem akarta ezt befizetni, inkább perre ment: szűk két évvel később, tavaly júniusban a Rajna-menti kerületi bíróság azonban helybenhagyta a bírságot. A ciprusi állampolgár még ekkor sem akart fizetni, fellebbezett, az ügy a kanton legfelsőbb bíróságára került.

Ebben a körben már előállt azzal, hogy a szabálytalan megállás idején stresszes állapotban volt, ezért nem vette észre, hogy a járdára hajtott, sőt, nem is látszott, hogy ott gyalogosoknak fenntartott út van, a tetejébe pedig amúgy sem parkolt, hiszen csak 20 percet töltött ott, ki sem szállt az autóból.

A bíróságot nem hatották meg az érvek, fenntartották a bírságot, az ítélet indoklásában pedig rámutattak, hogy a járdaszegélyre való felhajtás ellenállással, rázkódással jár, utána pedig a vezetőnek egyértelműen észlelnie kellett volna, hogy az autó valamelyest megdőlt.

Az ítélet idén január végén született meg: a férfi több mint két évet pazarolt arra, hogy elkerüljön egy viszonylag kis összegű bírságot, melyet végül be kell fizetnie, a hab a tortán pedig az, hogy a saját ügyvédi költségein felül az összes eljárási költséget is neki kell állnia – több mint 3800 frankról, átszámítva nagyjából 1,6 millió forintról van szó.