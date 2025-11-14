Az alacsonyabb osztályú foci világa szinte mindenhol családiasabb és emberközelibb. A játékosok megközelíthetőek, közvetlenebbek, sőt, egy-egy jól sikerült győztes meccs után akár a rajongókkal is ünnepelhetnek, az ilyen bulikon pedig szinte garantált, hogy a mindent eldöntő gól szerzője mindenkinek a vendége.

Ez az életkép nem csak a magyar falvakban, kisvárosokban fedezhető fel, hanem Angliában is. Ott inkább az a meglepő, hogy ez még a harmadosztályban is előfordul – az angol harmadosztály azonban közel sem az a szint, mint a magyar, itt már rengeteg profi is játszik.

Nem olyan régen az Exeter City csapatánál játszó Akeel Higgins vallott arról, hogyan járt ő jól annak köszönhetően, hogy győztes gólt lőtt egy meccsen. “Elfelejtettem parkolójegyet venni. Épp sétáltam vissza a lakásomhoz, amikor az ellenőr leszólított, hogy én vagyok-e Akeel. Mondtam neki, hogy igen, igen, mire azt mondta: legközelebb fizessem be a bírságot, de ezúttal elengedlek” – fogalmazott.

Higgins annak a találatának köszönhette mindezt, mely hozzátett ahhoz, hogy 2-0-ra nyertek október 23-án a Plymouth elleni, kvázi helyi rangadónak mondható mérkőzésen.