2026. június 11. és július 19. között Kanada, az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó közösen rendezi a labdarúgó-világbajnokságot. A 16 meccshelyszín többsége, 11 az USA területén lesz, és noha még közel sem ismert a menetrend (még a 48 részt vevő ország sincs meg), a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség már elkezdte árulni néhány meccsre a jegyeket.

Ez persze érthető, hiszen ahogy fogynak a csapatok és szűkül a mezőny, úgy biztosabb lehet abban az egyszeri futballszurkoló, hogy minőségi, izgalmas mérkőzést láthat. Abban nincs semmi meglepő, hogy a torna előrehaladtával a kiemelt meccsekre is egyre drágább lesz a belépő, azonban az európai szemmel mellbevágó lehet,

milyen sok pénzbe kerül a parkolás.

Már a csoportmeccsek alatt alsó hangon 75 dollárt (kb. 25 ezer forintot) kérnek el az autóval érkezőktől a parkolásért, de például a bronzmeccsen ez az összeg már 175 dollár (kb. 58 ezer Ft) lesz. Fontos ehhez hozzátenni, hogy a szurkolóknak a hatalmas területű amerikai stadionok többségénél nincs is nagyon más választása, tekintve, hogy tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető helyekről van szó.

A méregdrága parkolójegyek megvásárlása ráadásul azt sem garantálja, hogy a szurkoló a stadion közelében parkolhat. Az ilyen sportlétesítmények környékén rendre nagyok a parkolók, melyek végéből eljutni a bejáratig felér egy kisebb túrával. A parkolójegyet vásárlók csak később fogják megkapni, pontosan hova tehetik le autójukat. Kiindulva abból, hogy az ilyen meccsek előtt sokszor a bejárat közelében alakítanak ki még szurkolói zónákat is a meccsre érkezőknek, szinte biztosra vehető, hogy az autósok számára kisebbfajta tortúra lesz a vb-meccsre érkezés.