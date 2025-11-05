Egyetlen parkolóhelyet kínálnak Londonban elképesztő, átszámítva 69 millió forintnak (150 000 font) megfelelő összegért – és ebben még nincsenek is benne a járulékos költségek.

De még azután is, hogy valaki kifizette ezt a komoly összeget a helyért, a vevőnek továbbra is fedeznie kell az évi 542 fontos (kb. 250 000 forintos) közös költséget, amelyet félévente kb. 125 000 forintos részletekben kell fizetni. Ha ez nem lenne elég, évente nagyjából 9200 forint telekbérleti díjat is felszámítanak, két 4600 forintos tételben.

A hely 10,31 négyzetméteres, a tulajdonos pedig egy saját távirányítóval juthat be. A garázs 24 órás őrzéssel és elektromosautó-töltővel is rendelkezik, a biztonsági redőny pedig rendszámfelismerővel működik.

Az online leírás szerint: „Ez a hely egy biztonságos mélygarázs része, egy zárt, Temze-parti lakókomplexumon belül.”

A beállót a Purplebricks ingatlanügynökség hirdeti, amelynek weboldala szerint ez „ritka lehetőség, hogy soha többé ne kelljen aggódnia az autója parkolása miatt”.

Nem csak London ennyire drága, a közeli Chelsea-ben egy parkolóhely 76 millió forintnak megfelelő összegért került piacra, vagy évi 3,9 millió forintért bérbe vehető, amihez még hozzájön az évi 391 000 forintos közös költség.

A világ nagyvárosait tekintve pedig akadnak még extrémebb példák. Főleg zsúfolt megapoliszokra, világvárosokra volt jellemző a hasonló árazás eddig, New Yorkban egy automatizált, úgynevezett roboparkolóházakban 300-595 ezer dollár, azaz 116-231 millió forint közötti áron lehet hozzájutni egy-egy parkolóhelyhez, Hongkongban pedig tíz évvel ezelőtt, 2014-ben kelt el egy felhőkarcolóban található parkolóhely 140 millió forintért.