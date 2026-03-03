A 2026-os év első két hónapjában állandó és egyre forróbb téma lett a Mercedes új erőforrásának „trükkje”, miszerint a belső égésű komponens üzemi hőmérsékleten képes túllépni az idei szabályokban lefektetett 16:1-s sűrítési viszonyon, egészen a tavalyig érvényben lévő 18:1-es arányig, ami – pályától függően – körönként pár tizedes előnyt biztosíthat.

A Mercedes azzal érvelt, hogy motorjuk megfelel a 16:1-es aránynak az ellenőrzéseknél alkalmazott környezeti hőmérsékletél, a rivális motorgyártók szerint viszont az autóknak a versenyzés minden pillanatában szabályosnak kell lenniük.

Több ülést, értekezletet követően a második bahreini teszt idejére kidolgoztak egy új szabálytervezetet, miszerint az ellenőrzéseket nyártól 130 Celsius-fokon is el kellene végezni, és a múlt hétvégére a Motorsport Világtanács el is fogadt ezt, az új, június 1-jétől már a szigorúbb metódust alkalmazzák majd.

A módosítástervezetről az utolsó értekezletet követő 10 napban szavazhattak az F1-es motorgyártók, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma-1 vezetése – láthatóan végül meglett a többség.

A fentiek fényében érdekes, hogy a Mercedes-főnök Toto Wolff azt állította, az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm támogatta a trükkös újításukat.

„Nem csak a csapatokon múlik, a felügyelőszervezet és a jogtulajdonos szavazata is kell ehhez. De ha mind összefognak, nekünk reszeltek. De mi mindvégig bírtuk Mohammed bin Szulajm támogatását, érdekesség, hogy őt nagyon érdeklik az autók, az erőforrások, és az ő véleménye szerint világosak voltak a szabályok, ahogy mi is helyesen értelmeztük őket. Ő az FIA elnöke, fontos szerepe lehet a döntéshozatalban, végső soron rajta múlik a dolog” – magyarázta az osztrák, de mint mostanra kiderült, hamis reményeket táplált.

A Mercedes gyári alakulata mellett 2026-ban a címvédő McLaren, a több mint egy évtizede állandó partner Williams, valamint a Renault által magára hagyott Alpine használja majd a Brixworthben készült erőforrásokat.

A 2026-os Forma-1-es világbajnokság a hétvégén kezdődik a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.