Az egyedi és egyéni rendszámok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az autósok – bizonyos korlátozásokkal – olyan azonosítót válasszanak maguknak, amilyet szeretnének. Ilyen rendszámokat igényelni 2025 februárja óta drágább mulatság, pedig eddig sem volt olcsó: az egyénileg kiválasztott rendszámok ára 151 810, az egyedileg előállítottaké 587 250 forintra emelkedett.

Egyénileg kiválasztott rendszám esetén a 2022 júliusa óta használt 2+2+3-as formátumhoz kell igazodni a választásnál (az első két betű csak két magánhangzó vagy két mássalhangzó lehet), míg az egyedi rendszámoknál hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is alkothat egy kombinációt.

A korábban megvásárolt, előző formátumú egyéni (három betű és három szám), illetve egyedi rendszámok (négy betű és két szám, illetve öt betű és egy szám) továbbra is használhatók. Az egyéni és egyedi rendszámok megvásárlásának folyamatával ebben a korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk:

A rendszámtábla a jármű azonosítására szolgáló hatósági jelzés, amelyet a tulajdonos a járművel együtt használ. Az egyedi vagy egyéni rendszámok esetében a tulajdonos külön díj megfizetésével jogosultságot szerez a kiválasztott kombináció használatára. Ez a jogosultság azonban nem minősül külön vagyontárgynak, hanem a járműhöz kapcsolódik.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései szerint az öröklés tárgya az elhunyt hagyatéka, amely magában foglalja az elhunyt tulajdonában lévő vagyontárgyakat és jogokat. Mivel az egyedi vagy egyéni rendszám használatának joga a járműhöz kapcsolódik, a járművel együtt ez a jog is az örökösökre száll.

Fontos, hogy az egyedi vagy egyéni rendszám használatának folytatásához az örökösöknek be kell jelenteniük a tulajdonosváltozást a közlekedési hatóságnál, és kérniük kell a rendszám átruházását a saját nevükre. És hiába öröklésről van szó, ez az eljárás díjköteles, és az átruházás költsége megegyezik az adott rendszám megszerzésének aktuális díjával.

Tehát egyénileg kiválasztott rendszám esetében 151 810, míg egyedileg előállított rendszám esetén 587 250 forintot kell fizetnie az örökösnek az átruházásért.

Az átruházás menete és szükséges dokumentumok

Az egyedi vagy egyéni rendszám átruházásához először is szükség van a hagyatéki eljárás lefolytatására, amelynek során a jármű és a hozzá tartozó rendszám az örökösök tulajdonába kerül. A hagyatéki végzés birtokában az örökösöknek be kell jelenteniük a tulajdonosváltozást a közlekedési hatóságnál (okmányiroda vagy kormányablak).

Az örökösöknek kérelmezniük kell az egyedi vagy egyéni rendszám átruházását a saját nevükre. Az átruházás díját meg kell fizetni, amely megegyezik az adott rendszám megszerzésének díjával. A sikeres átruházás után az örökösök új forgalmi engedélyt és törzskönyvet kapnak, amelyben már az ő nevük szerepel.

Ha az örökösök nem kívánják megfizetni az átruházás díját, lehetőségük van a járművet új sorozatrendszámmal ellátni. Ebben az esetben a korábbi egyedi vagy egyéni rendszámot leadják, és a jármű új, hagyományos rendszámot kap. Ez az eljárás olcsóbb, de a korábbi rendszám elvesztésével jár.

Az egyedi és egyéni rendszámok öröklése Magyarországon tehát speciális eljárást igényel. Az örökösöknek dönteniük kell, hogy meg kívánják-e tartani a különleges rendszámot, és vállalják-e az átruházás jelentős költségeit.

