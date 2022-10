Martin és frissen érettségizett osztálytársai annyira biztosak voltak benne, hogy felveszik őket az egyetemre, hogy az ünneplésre kibéreltek egy házat a Balaton partján. Vagy ha mégsem kerülnek be, bánatukban ütik majd ki magukat, gondolták. A felvételi ponthatárok kihirdetése után pár nappal aztán a sikertől boldogan – és a Martin kiváló bizonyítványáért nemrég ajándékba kapott Audival – útnak indultak. Szeptembertől egyetemre járnak, megérdemlik a bulizást.

Szemtől szemben a rendőrökkel

Péntek este minden a megszokott módon zajlott a szórakozóhelyen. Röhögtek, csajoztak és Martin kivételével piáztak is. Állítólag nem bírja az alkohol szagát, ezért ő csak más, sajnos a tóparti helyek környékén viszonylag könnyen beszerezhető szerhez nyúlt. A lényeg, már bőven jól érezte magát a trió, amikor a pultnál megismert két lány egy közeli házibuliba hívta át őket.

Öten pattantak be az A4-esbe, „természetesen” Martin vezetett, akinek az apja megtiltotta, hogy bárki más üljön a volán mögé. Mármint úgy értette a szülő, hogy amikor józan a fia, nyilván fel sem merült az autót ajándékozó apában, hogy kábítószer fogyasztása után egyáltalán beindítsa a jutalomkocsit a gyereke.

A lányok elmondása szerint mintegy 1,5 kilométert kellett – volna – autózniuk, ők ketten voltak, akik lassú araszolgatásra kérték az alkalmi sofőrjüket. Pár perc, és ott is vannak. Amint elindultak a péntek éjszakában, feltekerték a hangerőt, ordított a zene, ők meg öten énekelték a kedvenc daluk refrénjét, amikor úgy félúton hirtelen bekanyarodott eléjük egy rendőrautó, nagyjából 70-80 méterre tőlük. Abban a pillanatban elhalkultak, a zenét is kikapcsolták.

Hozzájuk hasonlóan lassan, komótosan haladt feléjük a hétvégi partiéjszakákban szokásos útját teljesítő helyi járőr-páros. Némán araszolgatott egymással szemben a két jármű a Balaton partjához közeli nyaralók csendes utcácskájában. Az öt tizenéves úgy ült egy mukk nélkül a kocsiban, mintha a tanteremben azt várnák lélegzetüket visszafojtva, hogy kit szólít felelésre az iskola legszigorúbb tanára. Valójában csak zűr nélkül akartak elsurranni a rendőr-Škoda mellett.

Úgy is lett, szépen, nyugisan elhaladt egymás mellett a két személyautó. Tökéletesen, szabályosan.

Majdnem megúszták

Nagyjából öt másodperc múlva szinte egyszerre kezdtek el kiabálni és éljenezni megint, Martinból annyira kitört a feszültség, hogy hirtelen rángatva a kormányt szlalomozásba kezdett. Buta ötlet volt, nyilván a szerek hatása, hiszen egyből nekicsapta az Audi elejét egy útszéli kukának. Nagyjából 15 km/órás sebességgel. Hogy ki és miért hagyta, tárolta péntek éjszaka a kukáját az út szélén, ma már mindegy.

Az első ijedtségen kívül szerencsére senkinek semmi baja nem lett. Hangosan káromkodni kezdett Martin, aztán a többiek is, majd próbálták magukat összeszedni. Mielőtt kiszálltak volna kollektíven megnézni a kocsi orrának esetleges sérülését, a hátuk mögül villogó piros és kék fények jelezték az éjszakában: a nagy reccsenést meghallották az imént mellettük elgurult egyenruhások is. Pedig már majdnem megúszták.

Gyorsan megfordult a szűk utcában a rendőrautó, amely villogóval, de némán maradt szirénával hozzájuk gurult. Hamar kiderült a járőröknek, hogy az egész csapatot beviszik alkohol-, és drogtesztre.

Egyre több a drogos és a begyógyszerezett autós Az ORFK 2020 májusi statisztikájából kiderül, hogy az azt megelőző hat évben 430 százalékkal növekedett „a rendőri eljárásban regisztrált, bódult állapotban járművet vezetők” száma. A bódult állapot kategóriába nem csak a különféle klasszikus drogokat (speed, fű, extasy, kokain stb.) használókat sorolják a hatóságok, ide tartoznak a „kábító hatású gyógyszert” fogyasztók is. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 176 243 313 390 628 757 Érdekes, hogy eközben – bár egészen más számokról beszélünk – mintha csökkenne az ittas járművezetők száma, ráadásul óriási hullámokat ír le az ORFK statisztikái nyomán megrajzolható grafikon a részeg autósokról. A hivatalos statisztikák szerint 10 éve 668 alkalommal okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetet ittas vezető hat hónap alatt (2013, első félév), aztán 2014 és 2016 első hat hónapjában már jóval többet (754 és 737 eset), majd 2017-re csökkent (587), aztán ismét 600 feletti balesetszámok következtek. A tavalyi első félév hozta a negatív rekordot 531 ittasan okozott balesettel, idén viszont ismét emelkedésnek indult a szám (553).

Bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége

A rendőr-kapitányságon a vádlottal szemben Innovacon gyorstesztet alkalmaztak. Ez a kocsit vezető Martinnál AMP és MET fogyasztását jelezte, ezért vér- és vizelet-mintavételre kötelezték. A vizsgálat eredménye amfetamin, metamfetamin, MDA és MDMA hatóanyagokat mutatott ki.

A hivatalos közlés szerint az amfetamin és a metamfetamin “speed” és “pico”, míg az MDA és MDMA hatóanyagok “extasy” néven kerülnek illegális forgalomba és a Btk. 459.§ (1) bekezdés 18. pontja értelmében kábítószernek minősülnek. Mivel a hatóanyagokat a vérmintából is kimutatták, a vádlottal kapcsolatban egyértelműen kimondta a rendőrségi jegyzőkönyv, hogy az ütközés időpontjában a fenti kábítószerek befolyása alatt állt, vagyis a hivatalos megfogalmazás szerint „bódult állapotban” vezetett járművet közúton, négy utassal. Az itt most mindegy, hogy ők is kábítószert (sőt, emellett ők még alkoholt is) fogyasztottak.

Ezzel bebizonyosodott, hogy a vádlottá váló diák megszegte a KRESZ 4.§ (1) bekezdés c.) pontjában írt rendelkezéseket, amelyek szerint járművet az vezethet, aki a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll. Martin jogosítványát még aznap este elvették a rendőrök.

Az illetékes ügyészség egy rendbeli, „a Btk. 237.§ (1) bekezdésében meghatározott, eszerint minősülő és büntetendő bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolta meg őt, és indítványozta, hogy a bíróság a Be. 740.§ (1) bekezdése alapján tárgyalás mellőzésével járjon el.”

Magyarán azt jelenti a kissé nehézkes jogi szöveg, hogy az ilyen egyszerűnek tűnő ügyekben (amelyek büntethetősége pl. 8 év alatti) úgynevezett büntetővégzést hozhat a bíróság. Ránéznek az ügy dokumentumaira, a vádlott szervezetében lévő kábítószer mennyiségére, a veszélyeztettek számára, a körülményekre (lakott terület, sebesség stb.), vagy például a vádlott anyagi helyzetére, és azt mondják, mindezért ennyi a büntetésed.

Végül drága lett a drog

A Martint védő Janklovics Ádám ügyvéd ebben az esetben tárgyalást kért, aminek a célja egyértelműen a kedvezőbb ítélet kicsikarása volt, hiszen lehetőséget teremtett az érvelésre, a védelemre. Ezen a jogi képviselő előadta, hogy védence diák, önálló keresettel nem rendelkezik, büntetve sosem volt, közlekedésével kapcsolatban sem kapott bírságot soha, lépésben autózott stb.

Végül az illetékes bíróság az önálló keresettel ugyan valóban nem rendelkező, de az őt eltartó szülei révén magas életszínvonalon élő (nevén autó, ingatlan stb.) diákot 280 ezer forintos pénzbírságra ítélte. Ezen felül a jogosítványát is bevonták egy évre, hogy tényleg érezze és megtanulja, soha többé nem ülhet így autóba. Másfél kilométeres útra, lépésben haladva sem.