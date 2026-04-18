A Kecskeméti Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2024. szeptember 14-én délelőtt Kecelen vezetett, pedig ezt bírói döntés tiltotta neki. Egy kereszteződéshez érve nem adta meg az elsőbbséget a jobbról, védett úton érkező autónak, így összeütköztek.

Az ütközés következtében a vétlen autó lesodródott az útpadkára. Az autóban ülők – bár használták a biztonsági övet – könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A történet itt még „csak” egy klasszikus elsőbbségadásos baleset lenne, de a sofőr reakciója emeli igazán súlyos szintre az ügyet: annak ellenére, hogy pontosan észlelte az ütközést, nem állt meg, nem segített, és nem is értesítette a hatóságokat – egyszerűen továbbhajtott.

Pedig a KRESZ ebben elég egyértelmű: baleset esetén a résztvevő köteles azonnal megállni, segítséget nyújtani a sérülteknek, és értesíteni a rendőrséget. Ezt a férfi több ponton is megszegte.

Az ügyészség ezért nem finomkodik: a már többszörösen büntetett férfit segítségnyújtás elmulasztásának súlyosabb esete és eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt vádolják. Az indítvány szerint végrehajtandó börtönbüntetésre és újabb vezetéstől eltiltásra számíthat.

A vádlott jelenleg egy másik ügy miatt már börtönben van, a mostani esetben a Kiskőrösi Járásbíróság mondja majd ki a végső szót.