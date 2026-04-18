Florida államban tavaly nyáron vezettek be egy új, super speeder névre keresztelt törvényt, melynek lényege, hogy 100 mérföld/órás (160 km/h) sebességű gyorshajtás fölött a rendőrök letartóztatják az elkövetőt. A törvénytől azt remélik, hogy visszaszorítja ezt a szabályszegést, az emberi hülyeséget viszont még a jogászok sem tudják megállítani.

A napokban a hatóságok egy Toyota Suprával 200 km/órával száguldó nőt állítottak meg, amiről testkamerás felvétel is készült. Amikor rendőr megkérdezte, mégis miért hajtott ilyen gyorsan csak annyit felelt: „Őszintén: azért, mert ez egy Supra, és azt hittem, tök oké, ha ezzel gyorsan megyek”. Tehát míg ő azt hihette, hogy a sportkocsi felmenti a szabályok alól, addig biztos úrnak ez nem volt „oké”, azonnal kattant a bilincs. Sajtóértesülések szerint a nő ezután 0,23%-ot fújt az alkoholszondába, tehát messze meghaladta az ottani tűréshatárt is. Az is kiderült, hogy a Supra az anyósülésben ülő barátjáé volt, akit egyébként ugyanezen az úton, ugyanezzel az autóval kaptak el két évvel ezelőtt, hasonló tempóval közlekedve.

A tavaly búcsúztatott A90-es Suprának már a kisebb teljesítményű, kétliteres négyhengeres változata is 258, háromliteres sorhatos változata pedig 340 lóerőre volt képes. Már előbbi is 5,2 másodperc alatt futja a 0-100-at, és mindkét teljesitményszinthez 250 km/órás végsebesség társul, így kényelmesen elérhető a súlyos büntetéssel járó tempó.

A fent említett törvény miatt a hölgy 30 nap szabadságvesztésre vagy 500 dolláros (150 ezer forintos) büntetésre, vagy akár mindkettőre számíthat csak a gyorshajtásért. Ehhez jön még az ittas vezetés gyanúja, amelynek további következményei lehetnek.

A gyorshajtás Magyarországon is nagy gondot jelent, a vezessen már beszámoltunk arról, hogy múlt pénteken a Váci úton halálos balesetet okozott egy száguldozó Audi RS7.

A cikk szerzője Takács Hunor