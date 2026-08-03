Az autóiparban az elmúlt években rendszeressé váltak a visszahívások. Akit érintett már ilyesmi, az elsőre talán bosszankodott, de összességében mégiscsak örülhet a tulajdonos, hiszen a gyártó térítésmentesen orvosolja ilyenkor a problémákat, és azok így kisebb eséllyel bukkannak fel később, használat közben.

A Ford Mustang Mach-E is megélt már pár visszahívást, köztük olyanokat is, melyek egészen riasztó problémák voltak – és volt rosszabb is annál, minthogy rabul ejthette az embereket az autó:

A minap újabb gondra derült fény a modell kapcsán, melyről az NHTSA, az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal adott tájékoztatást. Mint írják, bizonyos 2023 és 2025 között készült elektromos crossoverekről menet közben egyszerűen lehullhatnak a hátsó ablak körüli díszítőelemek, melyeket nem megfelelően rögzítettek. A visszahívásban 86 543 jármű érintett, arról egyelőre azonban nincs szó, hogy európai példányokra is kiterjed-e ez a figyelmeztetés. El tudjuk képzelni, hogy később az európai tulajdonosok is kapnak értesítést, tekintve, hogy ugyanott, Mexikóban gyártották őket.

A probléma forrását a Ford oda vezette vissza, hogy 2023 februárjában változtattak a gyártáson egy olyan új szerelősablon beiktatásával, mellyel csökkentették az elem helyreillesztésének idejét. Igen ám, de a lerövidített idő kevés volt ahhoz, hogy a ragasztott alkatrész tényleg rendesen megragadjon a helyén.

A problémának egyébként voltak már előzményei, a Carscoops szúrta ki, hogy egyes tulajdonosok már panaszkodtak arra, hogy menet közben elhagytak dolgokat így autójukról:

Tesztünk az autóról itt olvasható: