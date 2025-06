Észak-Amerikában csaknem 200 ezer, az exportpiacokon további 120 ezer Mustang Mach-E elektromos crossovert érint az a probléma, amely miatt nem csak visszahívási kampányt indított, de a további értékesítés is felfüggesztette a Ford.

A 2012 és 2025 közötti modellévi konstrukciókat érintő hibát a 12V-os akkumulátor okozza, ami hajlamos váratlanul lemerülni. Ha ez bekövetkezik, az elektronikus ajtózárak pillanatnyi helyzetükben reteszelődhetnek. Ha ez nyitott, akkor az autót nem lehet bezárni, ha viszont zárt, akkor nyithatatlanok az ajtók. Se ki, se be nem lehet ilyenkor szállni, azaz nem csak hogy használhatatlan a Ford elektromos szabadidőjárműve, de potenciálisan rabul is ejti utasait. Utóbbi veszélyeit nem kell részleteznünk, bár szerencsére a mai napig ez nem következett be, sem sérülést, sem balesetet nem okozott a hiba.

A Ford Mustang Mach-E kívül és belül egyaránt elektronikus kilincset alkalmaz: kívülről gombnyomásra (ld. nyitókép, és lent), belülről egy fül meghúzására (ld. fent) enged el az ajtó. Szakértők szerint bár ez a „kilincs” rendelkezik egy kondenzátorral, ami vészhelyzetben is lehetővé teszi a nyitást, a szintén elektromos ajtózár semmilyen mechanikus módon nem oldható: mivel nincs zárcilinder sem, amibe egy vészkulcsot lehetne bedugni, ha lemerült az akkumulátor, ilyen esetben csak az akku feltöltésével oldható a zár.

Idán tavasszal felröppent a hír, hogy elégedetlen tulajdonosok pertársaságot formálnak, és jogi úton kényszerítik a Fordot a konstrukció módosítására. Arról nincs információnk, hogy ez végül megvalósult-e.

Visszatérve a visszahívásra, a Ford közleményt adott ki, amelynek értelmében szoftverfrissítéssel fogják megoldani a problémát, ennek határidejéről csak annyi közöltek, hogy „hamarosan.”

Az Egyesült Államokban az elmúlt négy évből háromban a Fordot sújtotta a legtöbb visszahívás, az idei évben már 76 esetről számol be az illetékes hatóság, az NHTSA, pedig még az első félév sem ért véget.

Az Európai Bizottság által hetente kiadott visszahívási jelentésekben még nem szerepelt ez a visszahívás.

A Ford egyébként idén kis mértékben átdolgozta a Mustang Mach-E modellt; kár, hogy erre a problémára akkor nem kerestek megoldást: