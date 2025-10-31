Odabent az utastérben a Mach-E Rally nem sokban különbözik a GT verziótól. A GT felirat helyett természetesen Rally díszeleg a Performance ülés fejtámlájába nyomva, de a figyelmet továbbra is az álló formátumú, 15,5 colos középső kijelző vonja leginkább magára.

Korábban erre nem panaszkodtunk, de most elég lassúnak tűnt az érintőképernyő reakcióideje, ami kifejezetten bosszantó egy olyan autóban, ahol szinte mindent egy menüből kell előkotorni. Remélhetőleg egy szoftverfrissítés ezt orvosolja majd. A Tesla-modellekhez hasonlóan itt is elüthetjük játékkal az időt, amíg a töltőn lóg az autó, és természetesen az Apple CarPlay és az AndroidAuto is elérhető a funkciók között – vezeték nélküli kapcsolattal.

A Teslának nincs, a Mustang Mach-E-nek van a kormánykerék mögött is egy kisebb (10,2”) kijelzője, amelyen a legfontosabb információk állandó jelleggel elérhetők (pl. sebesség, hatótáv). A műszerfal igényesebb szövet és kevésbé igényes műanyag elegye, összességében rendben van, bár nem kelt prémiumérzetet bennünk, ami egy 30 millió körüli autótól elvárható lenne.

Az első ülések kényelmesek, de a Performance elnevezés ellenére nem túl sportosak, bár sokkal több oldaltartás nem is hiányzott annál, amit nyújtani képes. Hátul 190 centis magasságig elég kényelmesen elférni, a láb-és a fejtér is rendben van.

A csomagokkal már nem ilyen nagylelkű a Ford, a 402 literes hátsó csomagteret könnyebb megtölteni az átlagnál. Szerencse, hogy az orrban kialakított frunkban további 100 liternyi csomagot tárolhatunk, illetve ennél valamivel kevesebbet, mert itt kaptak helyet a gyári töltőkábelek.