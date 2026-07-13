2022-ben a svéd Vi Bilägare lap munkatársai egyszer már leteszteltek tíz autót, hogy a bennük található infotainment mennyire tereli el a figyelmet a vezetésről. Mindezt úgy tették, hogy néhány mindennapi feladatot végre kellett hajtani egy zárt pályán, menet közben, és mérték az időt, hogy ez hány másodperc vagy perc alatt sikerült. A feladatok között klímabeállítás, rádióállomás-választás, a kilométeróra nullázása és a kijelző fényerejének változtatása szerepelt. A teszt résztvevői előzetesen tanulmányozhatták a fedélzeti rendszert.

Négy éve az akkor megvizsgált autók átlageredményére kijött, hogy a kijelzőkön való bíbelődéssel átlagosan 756 métert tettek meg úgy a járművek 110 km/órás tempóval, hogy a sofőr nem az utat nézte.

2026-ra ez az eredmény tovább romlott, a modern autók átlaga 813 méterre nőtt a fenti sebességgel.

Összehasonlításképpen: egy 2005-ös Volvo V70-nel a teszt csak 300 métert vett igénybe.

A 756-ről 813 méterre növekedést másodpercben is ki lehet természetesen fejezni. Gyakorlatilag a sofőröknek a néhány egyszerű feladat kivitelezése két másodperccel több ideig tartott átlagosan. Romlott tehát a helyzet az évek alatt, a nagyobb, jobb felbontású, jobban pozicionált kijelzők nem hozták magukkal az egyszerűbb kezelhetőséget, sőt.

A tíz tesztelt autó és eredménye:

Volvo XC60: 485 méter

Škoda Kodiaq: 542 méter

Tesla Model Y: 608 méter

Citroën C3 Aircross: 774 méter

Kia EV3: 812 méter

Nissan Qashqai: 813 méter

BYD Seal U: 819 méter

Toyota Corolla Cross: 1024 méter

Mercedes-Benz CLA: 1116 méter

Mazda CX-60: 1137 méter

Ahogy az ezekből az eredményekből is látszik, a prímet a Volvo a modern időkben is viszi. Nagy csalódás viszont a Mercedes-Benz, ahol a CLA új MBUX-rendszerén 35 másodpercbe telt a feladatok végrehajtása – ez 15 másodperccel több, mint a GLB esetében volt 2022-ben. Kiemelték azt is, hogy indítás után 19 másodpercbe telt, mire bármire reagált az érintőképernyő.

A Mazda CX-60 leszereplése is szót érdemel, ahol épp a biztonságra való törekedés üt vissza. Hiába van ugyanis a tesztelt járművek közül ennek a belterében a legtöbb gomb (50), menet közben az érintőképernyő nem működik, csak a joystick-kal lehet navigálni. Ez durván lelassítja a folyamatokat, mint az látható is.