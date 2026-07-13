Európából nézve a dubaji rendőrök élete nem a felgöngyölített bűnügyek miatt tűnik érdekesnek, hanem azért, mert olyan járműveket vezethetnek szolgálati autóként, mint a Ferrari Purosangue, egy Rolls-Royce vagy éppen egy Mansory-féle Lamborghini:
A rendőrségnek van egy Ghiath névre hallgató projektje is, melyben felokosított járművek segítségével szolgálnak és védenek, bevetve a fedélzeten a mesterséges intelligenciát, akár a bűnözők felismeréséhez és elkapásához. A Ghiath-projekt a napokban új járművel bővült, meglepő módon egy kínai autóval.
A szervek a BYD-konszernnel fogtak össze, akik a Denza B8 nevű szabadidőjárművet adják ehhez. A konnektoros hibrid Fangchengbao Bao 8 néven fut Kínában, amikor pedig a legnagyobb BYD-gyárban jártunk pár hónapja, még azt is láttuk, hogyan készülnek.
Driving the future of smart policing.— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 9, 2026
Dubai Police has unveiled the second generation of its Ghiath smart patrol vehicles in partnership with Al-Futtaim and BYD, reinforcing its commitment to smarter, AI-powered, and more sustainable policing.#GhiathSmartPatrol@alfuttaim pic.twitter.com/0uXaRLDNDy
Az összkerékhajtású autó hajtáslánca egy kétliteres, négyhengeres benzinmotor és egy villanymotor párosából áll, utóbbi egy PHEV-khez mérten egész nagy, 36,8 kWh-s lítium-vasfoszfát akkumulátorból nyeri az energiát. Inkább villanyfókuszú tehát a B8 hajtása, 603 lóerejével és 760 Nm csúcsnyomatékával pedig meg tud indulni. Álló helyzetből 4,8 másodperc alatt van 100 km/óránál, a csúcssebesség pedig 180 km/óra.
A rendőri munkára felkészített, azaz kamerákkal, villogókkal, elkerített vezetői résszel rendelkező első autó átadását Stella Li, a BYD alelnöke is ott volt.