Európából nézve a dubaji rendőrök élete nem a felgöngyölített bűnügyek miatt tűnik érdekesnek, hanem azért, mert olyan járműveket vezethetnek szolgálati autóként, mint a Ferrari Purosangue, egy Rolls-Royce vagy éppen egy Mansory-féle Lamborghini:

A rendőrségnek van egy Ghiath névre hallgató projektje is, melyben felokosított járművek segítségével szolgálnak és védenek, bevetve a fedélzeten a mesterséges intelligenciát, akár a bűnözők felismeréséhez és elkapásához. A Ghiath-projekt a napokban új járművel bővült, meglepő módon egy kínai autóval.

A szervek a BYD-konszernnel fogtak össze, akik a Denza B8 nevű szabadidőjárművet adják ehhez. A konnektoros hibrid Fangchengbao Bao 8 néven fut Kínában, amikor pedig a legnagyobb BYD-gyárban jártunk pár hónapja, még azt is láttuk, hogyan készülnek.

Driving the future of smart policing.

Dubai Police has unveiled the second generation of its Ghiath smart patrol vehicles in partnership with Al-Futtaim and BYD, reinforcing its commitment to smarter, AI-powered, and more sustainable policing.#GhiathSmartPatrol@alfuttaim pic.twitter.com/0uXaRLDNDy — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 9, 2026

Az összkerékhajtású autó hajtáslánca egy kétliteres, négyhengeres benzinmotor és egy villanymotor párosából áll, utóbbi egy PHEV-khez mérten egész nagy, 36,8 kWh-s lítium-vasfoszfát akkumulátorból nyeri az energiát. Inkább villanyfókuszú tehát a B8 hajtása, 603 lóerejével és 760 Nm csúcsnyomatékával pedig meg tud indulni. Álló helyzetből 4,8 másodperc alatt van 100 km/óránál, a csúcssebesség pedig 180 km/óra.

A rendőri munkára felkészített, azaz kamerákkal, villogókkal, elkerített vezetői résszel rendelkező első autó átadását Stella Li, a BYD alelnöke is ott volt.