A dubaji hatóság évek óta arról híres, hogy járőrautó-flottájában a világ legdrágább és legextrémebb autói is megtalálhatók. A legújabb szerzemény egy Mansory által átépített Lamborghini Revuelto, amely tovább erősíti a már eddig is elképesztő állományt.

Dubajban a szupersportautók mindennapos látványnak számítanak, így a rendőrség is tudatosan épít olyan flottát, amely illeszkedik a város imázsához. Nemrég egy különleges, a Mansory által kezelésbe vett, Ferrari Purosangue is szolgálatba állt, most pedig megérkezett az első hibrid V12-es Lamborghini, szintén a Mansory jellegzetesen átépítésével.

A híres tuningcég a dubaji rendőrség egyik kiemelt partnere, így a Revuelto esetében is látványos módosításokat kapott a karosszéria: hangsúlyos karbon elemek, agresszívebb külső és a jól ismert zöld-fehér rendőrségi színek teszi azonnal felismerhetővé. Technikailag ugyanakkor megmaradt a gyári hajtáslánc: a hajtáslánc összeteljesítménye 1015 lóerős, 0–100 km/órára nagyjából 2,5 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig közel 350 km/óra. Egyébként Szoboszlai Dominik is ilyen autót vásárolt magának, mármint a gyári változatot.

A dubaji rendőrség ezeket az autókat nem klasszikus értelemben vett járőrszolgálatra használja, sokkal inkább reprezentációs célokat szolgálnak: turisták által látogatott helyeken, kiemelt eseményeken és városi rendezvényeken jelennek meg, erősítve a város imázsát, technológiai arculatát.

A flottában már most is olyan modellek szerepelnek, mint a Bugatti Veyron, Rolls-Royce Cullinan, Porsche 918 Spyder, Aston Martin One-77, Mercedes-AMG SL55, Mercedes EQS 580, Tesla Cybertruck, Lotus Eletre vagy a Mercedes-Benz G63 AMG.

A Mansoryval való együttműködés alapján pedig jó eséllyel a jövőben további különleges darabok is feltűnnek majd a dubaji rendőrség garázsában.