A Jesko a világ egyik legexkluzívabb hipersportautója, amelyből csak maroknyi példány készül, darabja nagyjából egymilliárd forintos árcédulával. A túlzásairól híres Mansory tuningcég azonban úgy gondolta, ezen még lehet – sőt, kell – finomítani. Ennek eredménye egy teljes egészében szénszálas aerodinamikai csomag, amely új szintre emeli a Koenigsegg csúcsmodelljét.

A csomag összesen 17 különálló, full carbon elemből áll, és gyakorlatilag minden olyan alkatrészt érint, amely hatással van az autó menetdinamikájára (hiszen nem csak látványról de súlycsökkentésről is beszélünk). Új szénszálas motorháztető, első oldalsó légterelők, valamint versenyautókat idéző első szárny is helyet kapott a Jesko orrán. Hátul pedig teljesen új kialakítás gondoskodik arról, hogy nagy tempónál is megfelelően tapadjon az autó az aszfalthoz.

A vizuális összképet további apró, de látványos részletek teszik teljessé: teljes szénszálból készült „hátsó szemöldökök”, valamint egy versenyautókat idéző központi féklámpa zárja le az átalakítást. Az eredmény egy harmonikus, mégis brutális megjelenés, amely egyértelműen üzeni: itt szó nincs visszafogottságról.

A Jesko egyébként képes magas etanoltartalmú E85-ös üzemanyaggal működni, így hozható ki a V8-as motorból az 1600 lóerő. Sima, 98-as oktánszámú benzinnel „csupán” 1262 lóerőt teljesít a technika.

A Jasko motorterében használt V8-as motor csúcsnyomatéka 1500 Nm, de 1000 Nm már 2700–6170-es percenkénti főtengelyfordulat között is kihasználható, ami minden, csak nem kevés. Váltója kilencfokozatú, és összesen hét kuplung és három tengely dolgozik benne, ezzel bármikor bármelyik fokozat azonnal elérhető, a váltási sebesség pedig szédítően gyors.

Az alapkivitel forintba átszámítva durván 1 milliárdba kerül és mindössze 125 példány készül belőle.

A Mansory csomagja tökéletes példája annak, ha már van egy Koenigsegg Jeskód, miért ne tennél rá még egy lapáttal? Hiszen ebben a ligában már nem az számít, mennyibe kerül – hanem az, hogy mennyire egyedi.

