Komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában, Dubajban a lehető legjobb formában tartsák a rendőrség gépparkját. Természetesen ez esetben nemcsak arról van szó, hogy minél modernebb szolgálati járművekkel duzzasszák fel az állományt; immáron 12 éve luxusautókkal is dolgoznak.

A jeles évforduló alkalmából a flotta nem hétköznapi típussal bővült: önmagában már az is nagy szám, ha egyenruhába öltöztetnek egy Ferrari Purosangue-ot, viszont ez esetben a Mansory által kezelésbe vett, tuningolt változat érkezett meg a dubaji rendőrség kötelékébe. A rendőr-Purosangue-ot még különlegesebbé teszi, hogy a neves tuningcég az egész világon mindössze hét példányt alakított át a négyajtós Ferrariból.

A 6,5 literes V12-es motorral szerelt Purosangue azonban a lenyűgöző paraméterek ellenére nem a bűnüldözésben fog részt venni, hanem a biztonságos turizmus jegyében a főbb látványosságoknál, többek között a Burj Khalifánál, a Mohammed bin Rashid Boulevard-on és a JBR strandon lesz jelenése, ahol a rendőrök a turistákat fogják erősíteni. Habár ilyen formában a frissen beújított Ferrari inkább a járőrök láthatóságát segíti, ne menjünk el szó nélkül a számok mellett sem: 755 lóerő, 730 Nm, 3,1 másodperces gyorsulás (0–100 km/óra) és 320 km/órás csúcssebesség.

Purosangue-gyorstalpaló: az első négyajtós Ferrari Egészen 2022 végéig kellett várni arra, hogy a Ferrari szakítson a hagyományokkal, és ne csak kétajtós sportkabriókkal és -kupékkal bombázza az ügyfelkörét. A maranellói gyártónál a Purosangue az első négyajtós modell – az olaszok tudatosan kerülik a kommunikációban az SUV kifejezést, habár tulajdonképpen egy szabadidőautóról beszélünk. A gyári adatokat megvizsgálva kirajzolódik, hogy a Mansory nemcsak a külsőre adott, hanem motorikusan is talált még pluszt a Purosangue-ban. Gyárilag ugyanis a 725 lóerős teljesítményhez tartozik 715 Nm-es nyomaték, ami pedig a menetdinamikai mutatókat illeti, 0-ról 100-ra 3,3 másodperc alatt gyorsul, és 310 km/óráig képes felkúszni a sebességmérő mutatója. Gyári állapotában ilyen a Ferrari Purosangue – a képre kattintva galéria nyílik: 14 fotó

Messziről is jól látható nyomai vannak a Mansory munkájának, kezdve a szénszálas karosszériakészlet egyes darabjaival, köztük a hátsó szárnnyal, a sportos első lökhárítóval, a kerekkel, a prémium bőr- és szénszálas belsővel, a Mansory-féle kormánykerékkel, az egyedi biztonsági övekkel és a nagy teljesítményű kipufogórendszerrel.

Köszönhetően a Purosangue érkezésének, a turisztikai rendőrség luxusflottája már 56 autót számlál. A luxus-járőrautók napi szinten teljesítenek szolgálatot, az elmúlt három évben csaknem 1200 rendezvényt is biztosítottak, beleértve a helyi és nemzetközi kiállításokat, a VIP-vendégek fogadását, a sporteseményeket, valamint a kulturális, oktatási és kereskedelmi rendezvényeket.

Ami a Mansory áldásos tevékenységét illeti, igencsak hajmeresztő Purosangue-átalakítások is összejöttek már: