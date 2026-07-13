Hogy vonzóbbá tegye a fiatalok számára a Topolinót, a FIAT állítólag azt tervezi, hogy elkészíti annak Abarth változatát.

A könnyű mopedautókat (L6e kategória) számos európai országban robogónak tekintik, amiből az következik, hogy már akár tizennégy éves kortól vezethetők – feltéve persze, hogy a tinik kellőképpen menőnek találják, és hajlandóak abban mutatkozni.

A brit Autocar szaklap szerint ez motiválhatja azt a törekvést, hogy a FIAT Topolino kapjon egy dögösebb sportverziót.

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A galériában a nyitható vászontetős, kéttónusú fényezéssel és mintás műszerfali szövetbetéttel csinosított FIAT Topolino Vilebrequin Collector’s Edition látható.

Még semmi nincs kőbe vésve, de az első lépést már megtette ebbe az irányba a cég a Topolino Sport bevezetésével.

Ennél is vonzóbb lenne egy Abarth Topolino, és Gaetano Thorel európai márkaigazgató szerint jó esélyei vannak az elképzelésnek.

Van persze egy probléma: az L6e kategória 4 kW-ban maximálja a folyamatos motorteljesítmény maximumát, tehát erősebb nem lehet az Abarth verzió – robbanékonyabb viszont igen, ha áthangolják a villanymotor vezérlését. Ezzel pedig odaszúrhatnának a benzinmotoros mopedautóknak, amelyek dinamikusabbnak érződnek a forgalomban.

Az Abarth Topolino gondolata merésznek hangzik, pedig már korábban is épült sportmodell a Topolino platformjára. A testvérmodell Opel Rocks e-Extreme kivitele egy közösségi formatervező pályázat nyomán született meg még 2023-ban – igaz, sajnos egyetlen példányban.

Opel Rocks e-Extreme

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A jelenlegi legkisebb Abarth a FIAT 500e átirata, amely a dögösebb külső mellett 155 lóerős villanymotort kapott: