Elektromos sportkocsi városi használatra

Nem véletlen egybeesés, hogy Latin-Amerikában és Európában egyszerre tartott világpremiert az Abarth: többlépcsős offenzívát indít a Fiat alá tartozó sportmárka, hogy olyan pozícióra tehessen szert világszerte, amellyel soha korábban nem rendelkezett.

Ennek a terjeszkedésnek fontos eleme az Abarth Pulse városi crossover, és még inkább az Abarth 500e, a márka első tisztán elektromos típusa.

Az autóban meghagyták a mezei Fiat 500e nagyobbik, 42 kWh kapacitású akkumulátorát, a villanymotort viszont egy 155 lóerős egységre cserélték. Ez utóbbi jó eséllyel megegyezik a Peugeot e-308 franciaországi fejlesztésű és gyártású erőforrásával.

Az autó 7,0 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára. Az Abarth azonban inkább azt hangsúlyozza, hogy a villanymotoros kisautó 20-ról 40 km/órára, 40-ről 60-ra, majd 60-ról 100 km/órára egyaránt kb. 1-1 másodperccel fürgébben ugrik, mint az Abarth 695. A Fiat hagyományos gyári tesztpályáján, Baloccóban megint csak egy teljes másodpercet ver egy körön a 695-ösre.

Ebben persze az is szerepet játszik, hogy A Fiat 500e eleve hosszabb tengelytávú, szélesebb nyomtávú, a tengelyek közötti akkumulátor miatt egyenletesebb tömegeloszlású modell, mint az orrmotoros Fiat 500-as.

Az autó három üzemmódban vezethető: a Turismo 100 kW-ra (136 LE) visszavett motorteljesítményt, 235 helyett 220 Nm-es nyomatéki csúcsot biztosít. A Scorpion Street már rendelkezésre bocsátja a nagyobb értékeket, ellenben gázelvételkor visszatáplál az akkumulátorba. Ebben a két üzemmódban az autó egyetlen pedállal is vezethető. A csúcsot a Scorpion Track jelenti – bár a gyártó ezt nem fejti ki, vélhetően ilyenkor nincs visszatáplálás, a rendszer nem veszi el az autó lendületét. Ez esetben csak a fékrendszerben bízhatunk, amit pont ezért saját darabra cserélt az Abarth.

A hatótávolságot nem számszerűsíti az Abarth, hiszen ha bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, nyilván gyorsabban merül az akku. Azt viszont elárulták, hogy az autóhoz mellékelt 85 kW-os DC-gyorstöltővel 5 perc alatt 40 kilométerre elegendő energiát vehetünk magunkhoz, 80%-ra pedig 35 perc alatt tölthető az autó.

Sportautó ma még nem elképzelhető bömbölés és süvítés nélkül, ezért az Abarth 500e egyedi hanggenerátort kapott, amely a benzinmotoros testvérmodellek motorhangját emulálja, igazodva a fordulatszámhoz, a menetsebességhez és egyéb paraméterekhez. Ezzel összhangban egyedi jelzőhangok kísérik a hajtáslánc be- és kikapcsolását, a 20 km/óra sebességhatár átlépését, illetve egyedi az a hangzás is, amely lépéstempóban a gyalogosokat figyelmezteti a villanyautó közeledtére. Ez utóbbi nem, a motorhang-emulátor viszont kikapcsolható indulás előtt.

Az Abarth modellek nemcsak vezetési élményükben, de látványukban is többet kínálnak a mezei Fiatoknál. Ez most is így van: egyedi az első lökhárító, a küszöbtoldat, a hátsó diffúzor, a keréktárcsák és a titánszürke visszapillantótükör-burkolatok. A LED-es fényszórók speciális abarthos kialakítást kaptak, és új az Abarth logó a kerékdobon.

Az utastérben sötét oszlop- és tetőkárpitozás vár, az első ülések előre mbillentésére szolgáló szíj kék színű.

A bevezetéskor 1949 darabra limitált Abarth 500e Scorpionissima kivitelben lesz megvásárolható a márka történetének első villanyautója (1949-ben született meg az Abarth márka). Ez kizárólag Acid-zöld vagy Poison-kék fényezéssel lesz kapható, fém- és vászontetős kivitelben egyaránt.

A limitált csomag 18 colos könnyűfém keréktárcsákat, sportos pedálszettet, logóval gravírozott lábtámaszt, Abarth feliratos küszöbbetéteket, valamint Alcantara üléseket tartalmaz.

Az infotainment-rendszer külön sportos képernyőket kínál (a 10,25 colos központi monitoron és a 7 colos digitális műszeregységen egyaránt), amelyek a dinamikus vezetéshez kapcsolódó információkkal szolgálnak.

Bár a gyártó szerint pályára termett, az Abarth 500e a közúti vezetőtámogató funkciók széles skáláját nyújtja, a jelzőtábla-felismeréstől a gyalogost és kerékpárost felismerő vészfékrendszeren át az adaptív tempomatig. Az autó nem engedi, hogy kisodródjunk a sávból, riaszt, ha elbóbiskol a sofőr, és figyelmeztet, ha jármű halad a holttérben.

Az Abarth 500e november 22-től, online vásárolható meg. A modell első körben csak a márka korábbi ügyfelei, illetve támogatói számára elérhető.