Elkészült a Fiat városi sportterepjárója

Eredetileg idén márciusban jelentette be az Abarth, hogy sportautót farag a kizárólag Latin-Amerikában forgalmazott Fiat Pulse crossoverből. A kész modellt most mutatták be, paraméterei pedig szórakoztató utazást ígérnek.

A Pulse alapkivitelben 1,0 és 1,3 literes motorokkal kapható. Az Abarth verzió egy ismeretlen lökettérfogatú, 270 lóerős turbómotort kapott. A végsebesség 215 km/óra, álló helyzetből 7,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára a 4,1 méteres crossover.

A hátsó üléssor fölött magasított a tetőlemez

Az erősebb motorhoz erősebb minden egyéb is társul: áthangolták a váltó vezérlését, az első futómű új geometriát és nagyobb kanyarstabilizátort kapott, a hátsó tengelynél javult a karosszéria torziós szilárdsága. A lengéscsillapítók keményebbek, a karosszéria oldaldőlése 10%-kal csökkent, így nem kellett csökkenteni a 217 mm-es szabad hasmagasságot.

A 17 colos keréktárcsákra szélesebb abroncsokat szereltek. új, pontosabb a kormánymű, és a fékrendszert is átméretezték. A dupla kipufogóvég mögött magát a kipufogórendszert is átdolgozták, így sportosabban szól a motor.

Három üzemmód választható, ebből a harmadik Méreg névre hallgat, és itt tudja kifejteni maximális teljesítményét a motor – normál állásban pl. 5 másodperccel tovább tart elérni a 100 km/órát! A sportos üzemmód külön gombbal aktiválható a kormánykerékről, aktiválásával megnő a kormányerő, illetve progresszívebbé válik a sebességfüggő rásegítés. A kipörgésgátló és a menetstabilizátor kevésbé avatkozik bele a mókába. A kormányról kapcsolható váltó sportosabban kapcsol, lassításkor, illetve kanyar előtt automatikusan visszavált a kigyorsításhoz optimális fokozatba.

Az utastérben 10,1 colos érintőképernyőn keresztül kezelhető, online kapcsolatot is biztosító infotainment rendszer, elektronikus rögzítőfék, vezeték nélküli telefontöltő képviseli a XXI. századot. Ami a vezetőtámogató funkciókat illeti, autonóm vészfékrendszer, adaptív távolsági világítás, sávváltáskor figyelmeztető rendszer szerepel a listán.

A digitális műszeregység 7 colos, és olyan Abarth-specifikus funkciókat kínál, mint a töltőnyomás, a gyorsulási erő vagy a pillanatnyi motorteljesítmény.

Az Abarth Pulse piros külső tükörrel és lökhárító-díszítéssel, a hűtőrácson elhelyezett, olasz nemzeti színekben pompázó Fiat-emblémával, aerodinamikai kiegészítőkkel, valamint nem kevesebb mint tizenhárom skorpió-emblémával hirdeti, hogy nem átlagos városi crossoverrel van dolgunk.