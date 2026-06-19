A Dacia Spring kifejezetten olcsó villanyautóként jelent meg az európai piacon 2021-ben, miután a Renault-csoport úgy döntött (még 2019-ben), hogy Európában is forgalmazni fogja kínai gyártású elektromos kisautóját.

A Dongfeng Renault City K-ZE európai változata eleinte hozta is a papírformát, 2024-től azonban az Európai Unió elkezdte különvámokkal sújtani a Kínából importált elektromos járműveket, így a Dacia Spring nettó árára a korábbi 10 helyett hirtelen 30,7 százalékos vám rakódott rá.

A megoldás logikus lett volna – áthelyezni a gyártást Európába –, de mivel az alapkonstrukció 2019-es volt, már nem érte volna meg a költözés.

Most viszont eljött a modellváltás ideje, és a Dacia nem teketóriázott: a tisztán elektromos városi modell második generációját már Európában fogják építeni. Ezzel megspórolják a 30,7%-os vámot, valamint a szállítási költségeket, ami még úgy is alacsonyabb árfekvést ígér, hogy a drágább európai munkaerő elviszi majd a megtakarítások egy részét.

Egyelőre hivatalosan csak annyit lehet tudni az új autóról, hogy négyüléses lesz, mind az aktuális modell. Az azonban sokat elárul róla, hogy ugyanabban a szlovéniai üzemben fogják gyártani, ahol a Renault Twingo és annak leendő Nissan klónja is készül majd.

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Ebből következően valószínűsíthető, hogy a Spring ugyanazt a 82 lóerős (60 kW) villanymotort és 27,5 kWh kapacitású akkumulátort fogja megkapni, amivel a Twingo piacra lépett. Ez félúton volna a jelenlegi két motor (70 és 100 LE) között, és csekély előrelépést jelentene a most alkalmazott 24,3 kWh kapacitású akkumulátorhoz képest.

Az autó világpremierjére idén ősszel, piaci bevezetésére 2027 elején lehet számítani.