Fellélegezhetnek az 1981 és 1986 között egyes európai országokban értékesített, első generációs Honda Jazz (Japánban Honda City) gyűjtői: a 3380 milliméteres autó továbbra is a legrövidebb Honda, amelyet Európában valaha értékesítettek.

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Nem sokon múlt azonban a rekord sorsa, hiszen a Japánban tavaly bemutatott, és idén nyártól már Angliában is megvásárolható Super-N 3599 milliméteres.

Az újonc négy milliméterrel hosszabb csupán, mint a Kia Picanto, de a Fiat 500e-nél (3632 mm) így is kisebb. A 2020 és 2023 között forgalmazott Honda e 3894 milliméteres volt.

Parányi Honda érkezik Európába 6

A Super-N csak első pillantásra azonos a japánban Honda N-One néven forgalmazott kei-car modellel: hosszabb is, szélesebb is annál, és kifejezetten jobbkormányos exportpiacokra fejlesztették ki.

Nem csak méreteiben, de teljesítményében is felülmúlja belpiacos rokonát a Honda Super-N: alapértelmezésben 47 kilowatt csúcsteljesítményű villanymotorja a Boost üzemmódot kapcsolva 70 kW-ra (95 LE) ugrik, ami elég ahhoz, hogy álló helyzetből 10 másodperc alatt érje el a 100 km/órát (szemben a normál üzemmódban mért 14,5 másodperccel.)

Parányi Honda érkezik Európába 7

Az egyébiránt fokozatmentes erőátvitel hét fokozatot képes szimulálni, a “száguldást” szintetizált hanghatások festik alá.

Ezzel már a bevezetőben említett Honda City-vel (pontosabban annak nagyobb teljesítményű, 1983-as City Turbo változatával) állít párhuzamot az autó, amelynek dizájnja is az egykori kis méregzsákot idézi.

Parányi Honda érkezik Európába 8

Az akkumulátor könnyű és lapos, kapacitása 29,6 kWh. Ez egy huzamban 206 kilométer megtételét teszi lehetővé, köszönhetően a villanyautós körökben különösen kedvezőnek számító, 1097 kilogrammos menetkész tömegnek.

Városban, ahol a magas építésmódból adódó légellenállás nem rontja a hatásfokot, akár 320 kilométer is megtehető két feltöltés között: ez egyébként 50 kW-os egyenáramú gyorstöltőről 30 percig tart (80%-os töltöttségi szintig.)

Parányi Honda érkezik Európába 9

Bár parányi, a Honda Super-N viszonylag sok helyet kínál a csomagok szállítására. Az alaphelyzetben 162 literes csomagtartó az üléseket lehajtva 967 literre bővíthető, plusz ott van a Honda nagy trükkje, a Magic Seat ülésrendszer, amely a hátsó ülőlapok függőlegesbe állításával teremt ultra nagy belmagasságú tárolóhelyet.

A Honda Super-N induló ára hajszál híján 19 ezer angol font, azaz 7,7 millió Ft. A Dacia Spring és a vele fillérre azonos áron kínált Leapmotor T03 ennél 16%-kal olcsóbb.

Parányi Honda érkezik Európába 10

Parányi Honda érkezik Európába 11
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