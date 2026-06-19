Fellélegezhetnek az 1981 és 1986 között egyes európai országokban értékesített, első generációs Honda Jazz (Japánban Honda City) gyűjtői: a 3380 milliméteres autó továbbra is a legrövidebb Honda, amelyet Európában valaha értékesítettek.

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Nem sokon múlt azonban a rekord sorsa, hiszen a Japánban tavaly bemutatott, és idén nyártól már Angliában is megvásárolható Super-N 3599 milliméteres.

Az újonc négy milliméterrel hosszabb csupán, mint a Kia Picanto, de a Fiat 500e-nél (3632 mm) így is kisebb. A 2020 és 2023 között forgalmazott Honda e 3894 milliméteres volt.

A Super-N csak első pillantásra azonos a japánban Honda N-One néven forgalmazott kei-car modellel: hosszabb is, szélesebb is annál, és kifejezetten jobbkormányos exportpiacokra fejlesztették ki.

Nem csak méreteiben, de teljesítményében is felülmúlja belpiacos rokonát a Honda Super-N: alapértelmezésben 47 kilowatt csúcsteljesítményű villanymotorja a Boost üzemmódot kapcsolva 70 kW-ra (95 LE) ugrik, ami elég ahhoz, hogy álló helyzetből 10 másodperc alatt érje el a 100 km/órát (szemben a normál üzemmódban mért 14,5 másodperccel.)

Az egyébiránt fokozatmentes erőátvitel hét fokozatot képes szimulálni, a “száguldást” szintetizált hanghatások festik alá.

Ezzel már a bevezetőben említett Honda City-vel (pontosabban annak nagyobb teljesítményű, 1983-as City Turbo változatával) állít párhuzamot az autó, amelynek dizájnja is az egykori kis méregzsákot idézi.

Az akkumulátor könnyű és lapos, kapacitása 29,6 kWh. Ez egy huzamban 206 kilométer megtételét teszi lehetővé, köszönhetően a villanyautós körökben különösen kedvezőnek számító, 1097 kilogrammos menetkész tömegnek.

Városban, ahol a magas építésmódból adódó légellenállás nem rontja a hatásfokot, akár 320 kilométer is megtehető két feltöltés között: ez egyébként 50 kW-os egyenáramú gyorstöltőről 30 percig tart (80%-os töltöttségi szintig.)

Bár parányi, a Honda Super-N viszonylag sok helyet kínál a csomagok szállítására. Az alaphelyzetben 162 literes csomagtartó az üléseket lehajtva 967 literre bővíthető, plusz ott van a Honda nagy trükkje, a Magic Seat ülésrendszer, amely a hátsó ülőlapok függőlegesbe állításával teremt ultra nagy belmagasságú tárolóhelyet.

A Honda Super-N induló ára hajszál híján 19 ezer angol font, azaz 7,7 millió Ft. A Dacia Spring és a vele fillérre azonos áron kínált Leapmotor T03 ennél 16%-kal olcsóbb.