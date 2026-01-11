Mostanában meglehetősen sietnek a kanadai autósok az utakon, amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy a Brit Columbia-i rendőrök a karácsonyi időszak alatt összesen 14 autót foglaltak le és több visszaeső gyorshajtót is lekapcsoltak.

A legkülönlegesebb eset egy sárga Porschéhez fűződik. A rikító Cayman GT4 gazdája, akit december 30-án 168-cal mértek be a 80 km/órás sebességkorlátozás mellett, arra kérte a hatóságokat, legyenek tekintettel arra, hogy aznap ünnepli a születésnapját.

A hatóságok azonban nem voltak ünnepi hangulatban, és nem esett meg a szívük a nőn, akinek így az extrém, 60 km/órát meghaladó mértékű sebességtúllépés miatt 483 kanadai dolláros – átszámítva 115 ezer forintos – bírságot kellett fizetnie. Emellett hét napra az autóját is lefoglalták, legalább három évig pedig magasabb biztosítási díjat szabnak ki rá, mint magas kockázatú járművezetőre.

Hasonló bánásmódban részesítették egy Volkswagen és egy Subaru sofőrjét is, akik 154, illetve 149 km/órás sebességgel száguldtak.

Mindeközben a Porsche Cayman GT4 egyre keményebb és keményebb lesz…