Noha a Porsche 718 Cayman GT4 RS legálisan használható közúton, nyilvánvaló, hogy fejlesztésekor a pályaalkalmasság is ott volt a legfontosabb szempontok között. Azok számára pedig, akik az átlagosnál is többet szeretnék zárt körpályán élvezni autójuk képességeit, a Porsche most összeállított egy átfogó tuningcsomagot.

Még durvább lehet a legsportosabb kis Porsche 1 /16 Fotó megosztása: 2 /16 Fotó megosztása: 3 /16 Fotó megosztása: 5 /16 Fotó megosztása: 6 /16 Fotó megosztása: 7 /16 Fotó megosztása: 9 /16 Fotó megosztása: 10 /16 Fotó megosztása: 11 /16 Fotó megosztása: 13 /16 Fotó megosztása: 14 /16 Fotó megosztása: 15 /16 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Manthey-szett annak a német Manthey Racing specialistának a terméke, amely 2013 óta szervezi a Porsche Motorsport gyári GT versenyprogramját, a VLN hosszú távú versenyszéria keretében zajló Cayman GT4 kupáért is felel, valamint a Porsche utcai autóinak versenypályára történő felkészítését végzi. A Manthey Racing többségi tulajdonosa a Porsche AG – magyarul nyugodtan tekinthetjük őket hivatalos gyári motorsport-részlegnek.

Mindebből egyértelmű, hogy nem átlagos tuningcsomagot kapnak az ügyfelek. Kezdetnek ott van az aerodinamika: a Manthey-csomag első szárnyacskákkal, módosított légfüggönnyel, szénszálas fenéklemez-borítással, valamint módosított kialakítású, négy pozícióban állítható hátsó szárnnyal duplázza meg a leszorítóerőt a széria GT4 RS-hez képest – 200 km/óránál a gyári 89 helyet 169 kilogramm préseli az aszfalthoz a hátsó tengelyt. A légáramlatokból fakadó, extrém erőhatások miatt a motorburkolatot szénszálas panellel erősítették meg, a hátsó keréktárcsákra pedig karbon aero-betéteket szereltek.

A Manthey olyan állítható lengéscsillapítót dolgozott ki a Porschéval közösen, amelynek paraméterei szerszámok nélkül módosíthatók. A rugóráták eleve nagyobbak. A módosított futómű megrendelhető normál kivitelben, de társítható az első hasmagasságot megemelő fekvőrendőr-barát felfüggesztéssel is. A fékrendszert acélfonatos fékvezetékekkel és versenybetétekkel javították fel.

Ezek a módosítások stopperrel mérhető előnyöket hoznak: a Manthey-csomagos 718 RS4 GT 6,179 másodpercet vert az alapkivitelű sportverzióra a Nürburgring északi nagykörén. A közvetlen összehasonlításra optimális körülmények – 18°C léghőmérséklet, borult égbolt, Michelin Pilot Sport Cup 2 R abroncsok – mellett került sor.

Természetesen nem csak gyorsabb, de látványosabb is a Manthey-csomagos Porsche 718 Cayman GT4 RS. A megvilágított küszöbbetétek, a versenypálya-használatra alkalmas vonószemek mellett még nagyobb, szénszálas hátsó szárny is kérhető, amely további 4%-kal növeli a leszorítóerőt. Szintén kérhetők szénszálas kerékív-szellőzők, amelyek – milyen praktikus – harmonizálnak a Weissach-csomag megjelenésével, így ezek nyugodtan kombinálhatók egymással.

A Manthey-csomag értékesítése várhatóan 2023 decemberében kezdődik.