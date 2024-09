Tavalyi bemutatkozása óta a Tesla Cybertruck számos gyenge pontjára derült fény, ezek egyike a rozsdásodás. Annak ellenére, hogy rozsdamentes acélból készült, már alig pár hónap elteltével megjelent a korrózió az elektromos pick-up karosszériáján – emiatt tömegével kezdtek el panaszkodni a tulajdonosok.

A típus vezető mérnöke úgy reagált a visszajelzésekre, hogy mivel „csak” felületi rozsdáról van szó, könnyen tisztítható a karosszéria, ehhez kétféle tisztítószert is ajánlott. Azután, hogy elkaszálták a Cybertruck legolcsóbb változatát, 100 ezer dollárról, átszámítva több mint 35 millió forintról indul a típus ára, így nem a pamacsolás tűnik a legéletszerűbb megoldásnak.

Nem is törődtek bele a tulajdonosok abba, hogy az autójuk az esőt és a mosást sem bírja. Egyikük egy internetes fórumon arról számolt be, hogy talált egy fóliabevonatot, ami segíthet megelőzni a rozsdásodást. A Kalifornia állambeli Empire Custom Wraps ezt 4200 dollárért, a mostani árfolyamon 1,5 millió forintért kínálja, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, többé nem kell aggódni a víz miatt – írja a Jalopnik.

A fólia amellett, hogy az ujjlenyomatokkal szemben is véd, teljesen észrevehetetlen – tehát az autó ugyanúgy néz ki, mint mielőtt felkerült rá a kerámiaárnyalatokban is elérhető bevonat. Erre a piaci résre egyébként a Teslánál is felfigyeltek, így körülbelül 6000-6500 dollárért, azaz 2,5-3 millióért gyárilag is le lehet fóliáztatni a Cybertruckot, azonban az nem derült ki, hogy a Tesla „környezetbarátabb” fóliája hatékony-e a rozsdával szemben, viszont – állításuk szerint – a karcolásokkal szemben igen.

Igaz, sokan a haszon reményében ruháztak be rá, a rozsda csak egy probléma a sok közül, ami a Tesla újdonságával kapcsolatos, mely a madárpiszkot sem bírja, és a dísztárcsáival is baj van. Noha arra is éveket kellett várni, hogy egyáltalán megérkezzen a piacra a Cybertruck, lassacskán Európába is eljut, habár a forgalomba helyezése akadályokba ütközhet amiatt, hogy a szögletes formája nem felel meg a gyalogosbiztonsági kritériumoknak.