Gördülékenynek nehezen nevezhető a Tesla Cybertruck bemutatkozása, pedig a típus tavalyi, hivatalos premierjét többévnyi csúszás előzte meg. Noha annak idején golyóállóként hirdették, fél év sem kellett ahhoz, hogy az elektromos, formabontó pick-upról kiderüljön, hogy sok egyéb mellett a madárpiszokra is különösen érzékeny, sőt, annak ellenére, hogy rozsdamentesnek kellene lennie, több darab is rozsdásodik már.

A napokban tovább borzolta a kedélyeket gyermekbetegségeivel a Cybertruck: amellett, hogy hajlamos szétesni a gázpedálja, mostanra az is nyilvánvalóvá vált, hogy jobban tesszük, ha inkább elkerüljük vele az autómosókat. Egy (immár csalódott) tulajdonos ugyanis arról számolt be, hogy alig két és fél hónapja használja az autót és ez idő alatt nagyjából ötezer kilométert tett meg vele, mégis egy autómosást követően órákra használhatatlanná vált – írja a Jalopnik.

$TSLA Cybertruck owners ..

1) do NOT wash your car in sunlight and

2) do NOT tell Tesla SCs that you drove it through a car wash (like this guy) even if you turned on Car Wash Mode. They will void your warranty. 💀 pic.twitter.com/eXpaxlm2X6

