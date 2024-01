Habár egykoron golyóállónak állították be a Cybertruckot, úgy tűnik, mégsem annyira ellenálló a Tesla nemrégiben bemutatkozott, szögletes újdonsága, legalábbis ami például a madárürüléket vagy a bogártetemeket illeti. Az első Cybertruck-tulajdonosok egyike az X-en hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tesla figyelmeztetése alapján komoly hangsúlyt kell fektetni a Cybertruck tisztítására.

Ennek kapcsán a kézikönyvben azt írja a Tesla, hogy különböző szennyeződést azonnal el kell távolítani az autóról – szúrta ki a Motor Biscuit. Erre azért van szükség, mert a karosszéria rozsdamentessége nem váltotta be az eddig hozzáfűzött reményeket; külső tényezők, többek között zsír, olaj, madárürülék, fagyanta, halott rovarok, kátrány, valamint útszóró só hatására pedig kifejezetten sérülékennyé válhat. Azt is megjegyzi a cég, hogy nem árt, ha a tulajdonosok folyamatosan tartanak maguknál denaturált szeszt.

A fentiekből azt a következtetést vonta le a lap, hogy a Cybertruck korrózió elleni védelme felér egy teljes állásnak megfelelő elfoglaltságnak.

Mindemellett a Tesla „természetes folyamatként” hivatkozik arra, hogy idővel kisebb elváltozásokat eredményezhetnek a karosszériában a külső tényezők, még akkor is, ha az rozsdamentes acélból készült, és – az útmutatást követve – napi szinten tisztítják.

Cybertruck exterior will corrode and Tesla readily admits this in the manual. It's what I've been saying all along. Once that oxide barrier is compromised – corrosion begins.

".. immediately remove corrosive substances… Do not wait until Cybertruck is due for a complete wash." pic.twitter.com/soKbxYfJsM

— Beer Muncher (@solarbrewer) January 14, 2024