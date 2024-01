Elon Musk több mint négy évvel ezelőtt, 2019 őszén jelentette be a Tesla következő nagy dobásának szánt modelljét, a retrofuturisztikus külsővel rendelkező Cybertruck villany-pick-upot.

A már a leleplezésen csúnya blamával kezdődő sztori igen döcögősen haladt, a kis szériás gyártás csak 2023 végén indult el, egyelőre nem sok példány fut az amúgy is problémás autóból.

Bár a négykerekűekre igen sokat kellett várni, az egyedi dizájnvilág sokakat megihletett, az elmúlt években készült e-bicikli, karóra, RC-autó, hójáró, víkendház, hátizsák, de még zsebkés is a Cybertruck stíljében, és maga a Tesla is igyekezett minél több bőrt lehúzni a fantomtípusról. A gyártó sört, tequilát, telefontartót, sípot, macskakaparót, sőt kiskanalat is piacra dobott a jellegzetes formavilággal, és most egy újabb ötletet védettek le.

Az Electrek weboldal szúrta ki, hogy a hét elején, kedden a Tesla levédette a Cyberhammer nevet (az angol hammer magyarul kalapács), mely a kérelemhez tartozó rövid leírás szerint egy sport-/fitneszeszköz lesz.

Meglepő, de nem akkora őrültség, mint elsőre tűnik, vannak, akik valóban 4-8-12 kilós (edző)kalapáccsal, pöröllyel végeznek különböző edzéseket – más kérdés, hogy mekkora közös metszete van a kalapácsos fitneszőrültek és az elvakult, túlárazott termékekre is vevő Tesla-rajongók halmazainak…

A védjegyoltalmi kérelem egészen friss, így nem tudni, mikor lesz belőle termék, már ha egyáltalán, de ha megjelenik, a Vezessen is biztosan beszámolunk majd róla.