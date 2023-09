2019 késő őszén, lassan négy évvel ezelőtt leplezték le nagy dérrel-dúrral és igen ciki, ablaktörős blamával a Tesla villany-pick-upját, a Cybertruckot, amely azonban a mai napig nem jelent meg az utakon, az első, kis szériás példányok talán idén ősszel kerülnek majd gazdáikhoz.

Annak ellenére, hogy az autó nem került forgalomba, a szögletes, geometrikus formavilága, dizájnnyelve óriási siker lett, önálló életre kelt. Az elmúlt években jelent már meg Cybertruck-ihletésű minihómobil, karóra, víkendház, kempingmodul, zsebkés, bivalyerős villanybringa, de maga a Tesla sem csak malmozott: telefontartót, sípot, kínai leánycégük pedig nemrég hullámkarton-macskakaparót is kínált a rajongóknak.

Ezúttal is a közösségi médiában és a marketing terén igen aktív kínai Tesla húzott egy újat: a McDonald’sszal összefogva olyan akciót hirdettek, melyben a McFlurry jégkrémet „cybertruckosították” meg.

Az autót idéző szürkés-ezüstös papírtasak/-pohár csak az első lépés: a nyalánksághoz a Cybertruck formavilágát másoló fém kiskanál is jár a korlátozott ideig és számú gyorsbüfében kapható desszerthez.

Összesen 50 ezer adag Cybertruck-jégkrémet adnak el, pontosabban a nagyjából 1500 Ft-nak megfelelő felárért megvásárolható kanálhoz jár a limitált kiadású finomság.

Az akció egyébként magát Elon Muskot is meglepte, a cégvezér – a megvásárlása előtt, leánykori nevén Twitterként ismert – X-en elsőre „fake news”-nak, kamuhírnek minősítette az akciót. Vélhetően nem szóltak neki a promócióról.

