A Tesla 2019 novemberében – azonnal mémesedett ablaktörős blamával – leplezte le (retro)futurisztikus villany-SUV-ját, a Cybertruckot, de mivel Elon Musk azóta újabb, másféle ígéretekkel, űrprogramja kudarcaival, a Twitter megvásárlásával majd lejtőre állításával, és úgy általában vagyona csökkentésével volt elfoglalva, most, közel négy év után is csak ott tartunk, hogy végre-valahára elkészült az első szériaváltozat, ám a rendes sorozatgyártás így is csak 2024-ben pörög fel.

Mindeközben néhány brit vállalkozó 2019-ben startupot alapított, elkezdtek ötletelni, tervezni, prototípusokat, tesztpéldányokat gyártani és tesztelésre kiadni, most pedig már az első vásárlókat gyűjtik a Cybetruck által ihletett e-biciklijükre.

A Tesla-járgányt idéző formai megoldások mellé a Cyber nevet kapta az e-bike, melyet kedd óta lehet megrendelni az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon.

A WAU Bike Cyberje a cég szerint az eddigi legfejlettebb elektromos kerékpár, melybe 48, 52 vagy 60 V-os, egy mozdulattal cserélhető Samsung-akkumulátorok kerülnek, melyek 250, 750 vagy 5000 – nem elírás, 5 kW – wattos villanymotorokat táplálnak. Az e-bicikli végsebessége kiviteltől függően 24 és 88 km/óra közötti, hatótávja adott esetben 200 mérföld, azaz 320 km is lehet a WAU ígérete szerint.

A Cyberre – nomen est omen – GPS, fedélzeti holttérradar és első-hátsó kamerák, méretes színes LED kijelző, hálózati kimenet, látványos okos-LED-ek kerülnek, és van hozzá kulcs nélküli nyitás-indítás, a „kulcs” dizájnos gyűrű formájában viselhető.

Az e-bringa alapesetben 24 colos, aszfaltra való Duro slick gumikkal érkezik, de opcióként kérhető Kenda off-road abroncs is. Az ülésmagasság alacsonyabb, magasabb termethez vagy mountain bike-os konfigurációban választható, extraként van még sárvédő, kürt és változtatható színű, RGB-s LED-ek is.

Az Indiegogo-kampány alapján a Cyberek végső ára – akksitól és motorteljesítménytől függetlenül – 4999 dollár (bő 1,7 millió Ft), ám most, az első 50-50 példányért „csak” 2999-et (1 millió Ft) kell letenni. Az említett extrák mind mind további néhány száz dollárt kóstálnak. A kiszállítás 2024 februárjában indul.