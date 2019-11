Az egész internet lázban égett, amikor Elon Musk végre bemutatta a 2021-ben – talán – gyártásba kerülő elektromos pick-upját, a Cybertruckot, mely strapabíróbb, mint egy Ford F-150-es és gyorsabb, mint egy Porsche 911-es. Látványos műsor volt a bemutató, melyről egész biztosan egyetlen pillanat maradt meg mindenkinek: amikor a törhetetlen üveget akarták bemutatni és a Tesla főformatervezője, Franz von Holzhausen acélgolyót dobott az ablaknak.

Ez az ablak pedig csúnyán bepókhálósodott. A kínos pillanatot ráadásul sikerült megismételniük. A Tesla vezére azonban nem esett kétségbe, folytatta a prezentációt. Miért is tett volna másképp, hiszen a Cybertruck körül óriási hírverés alakult ki.

Persze, a bemutató után a Twitterére kiposztolta a próbát, ahol Franz pontosan ugyanazt az autót dobja meg acélgolyóval és az simán lepattan az üvegről. Elon Musk viccesen megjegyezte, hogy “úgy tűnik, némi fejlesztésre van szükség a szériagyártás előtt.”

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019