Mint azt korábban a Vezess megírta, annak ellenére, hogy mindössze alig néhány hónappal ezelőtt, sokéves várakozás követően mutatkozott be a Tesla Cybertruck, máris egyre több a probléma merül fel a típussal kapcsolatban. Bár korábban úgy tűnt, csak a madárürülékre érzékeny az egyedi formatervezésű, korábban golyóállónak kikiáltott pick-up, az elmúlt időszakban arra kezdtek el panaszkodni a tulajdonosok, hogy rozsdásodás nyomait fedezték fel a karosszérián, noha az elvileg rozsdamentes.

A korrózióval kapcsolatos riadalmakra Wes Morrill, a Cybertruck vezető mérnöke reagált az X-en, vagyis a korábban Twitterként ismert, majd a Tesla-vezérigazgató Elon Musk által megvásárolt közösségi platformon, amit a Benzinga szúrt ki. Mindenekelőtt azt tisztázta a bejegyzésében Morrill, hogy „csupán” felületi rozsdáról van szó, amire a szabad ég alatt tartva hajlamos a karosszéria, de könnyen tisztítható. Két tisztítószert is ajánlott, amik „könnyen fellazítják”, majd letörölhetővé teszik a korróziót.

Good myth busting. Stainless is reactive and free iron that sits on it will rust. It's surface contamination only and can be cleaned off easily. Bar Keeper's Friend used here works well, citrisurf77 can also loosen the deposit and simply wipe it off. If anything stubborn use a… https://t.co/HD3Xeo0inH

— Wes (@wmorrill3) February 16, 2024