Alig néhány hónap telt el azóta, hogy sokévnyi várakozás után hivatalosan is bemutatkozott a Tesla Cybertruck, de máris egyre több a probléma a szögletes pick-uppal. Azt eddig is tudni lehetett róla, hogy nem reagál a legjobban a bogártetemekre és a madárpiszokra, noha korábban úgy reklámozták, hogy golyóálló, most pedig úgy tűnik, használói akkor sem lehetnek nyugodtak, ha esik az eső.

Több tulajdonos is azt állítja a Cybertruck Owner Club nevű fórumon, hogy autóik (elvileg) rozsdamentes acélból készült karosszériáján narancssárgás rozsdafoltok jelentek meg, amiről a Business Insider számolt be. Egyikük történetéből az derült ki, hogy már akkor arra figyelmeztették a kereskedésben, hogy erre számítson, amikor átvette a Cybertruckját. Ezt elvileg csak alapos sikálással lehet megelőzni, illetve orvosolni, azonban a mosogatószer eddig nemigen segített a foltokon, pedig az autója csak két napot töltött az esőben.

Egy másik tulajdonos meg is mutatta a rozsdásodó Tesláját egy helyi szervizben, ahonnan azt az ígéretet kapta, a következő hónapban felveszik vele a kapcsolatot, amint megérkeznek a megfelelő eszközökhöz, hogy korrigálni tudják a korróziót. Okáról egyelőre csak találgatni lehet: a Mead Metals fémbeszállító egy blogbejegyzésében azt taglalta, hogy „bizonyos környezetben a rozsdamentes acél is hajlamos rozsdásodra”. Ez gyakran víznek való kitettség következménye, de káros vegyszer, sóoldat, zsír vagy hőnek való huzamosabb kitettség is okozhatja.

A jelenséggel kapcsolatban a Business Insider megkereste a Teslát, de eddig nem érkezett válasz.