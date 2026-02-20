Mostanáig legkevesebb 79 990 dollárért (25,8 millió Ft) ülhetett be amerikai ügyfél egy új Tesla Cybertruckba – ezzel a futurisztikus megjelenésű pick-up pont félúton volt a hozzá hasonlóan tisztán elektromos konkurensek: a Ford F-150 Lightning és a GMC Hummer között.

A Tesla azonban most úgy döntött, hogy a Model Y és a Model 3 mintájára a Cybertruckból is készít egy olcsó belépőmodellt. Ezt 25 százalékkal olcsóbban, 59 990 dollártól (19,4 millió Ft) kínálja, amivel a piac alacsonyabb szegmenseiben is versenyezhet a modell, írja a Reuters.

Az új alapmodell ugyanúgy két villanymotoros, összkerékhajtású, mint az immár a paletta közepére emelkedett eddigi belépőverzió, megegyezik a hatótávolságuk és a gyorsulási értékeik is. Mindkettő támogatja a V2L funkciót, azaz áramforrásként használhatók.

Felszereltségben és egyéb paraméterekben azonban jelentős az eltérés: az új, olcsó Cybertruck 4,9 helyett 3,3 tonnát vontathat, hasznos terhelhetősége 1,1 tonna helyett 890 kg, légrugózás helyett pedig acélrugókat kapott, igaz, a csillapítás megmaradt adaptívnak.

A kivitel is egyszerűbb: az üléseket szövetkárpit borítja, hátul nem fűthetők, elöl pedig nem szellőztethetők, egyszerűbb a középkonzol, hátul nincs érintőképernyő, hiányzik a platóról a rögzítősínrendszer, a fülkéből hiányzik a hálózati csatlakozó, az audiorendszer pedig 15 helyett csupán 7 hangszórót alkalmaz, és a menetzajt sem szűri.

Ami nem változott, hogy a Cybertruckot hivatalosan továbbra sem forgalmazza Európában a Tesla, mivel az nem teljesít egy sor biztonsági előírást, ezáltal típusbizonyítvánnyal sem rendelkezik. Ettől függetlenül egyedi alapon behozható az unióba – azokat viszont, akik így vásárolnak maguknak a legnagyobb Teslából, vélhetően nem az új olcsó modell fogja lázba hozni, hanem az, hogy a csúcsverzió Cyberbeast a korábbi 114 990 helyett immár „csupán” 99 990 dollártól, azaz 32,3 millió forintért vásárolható meg.

Képeinken nem az új, fapados Cybertruck látható.