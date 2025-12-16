A következő években visszafogja elektromos offenzíváját, és a hibridekre koncentrál a Ford hazai piacán, az Egyesült Államokban.

A stratégiaváltás a leglátványosabb áldozata az F-150 Lightning tisztán elektromos pickup, amelyet bevezetésekor a Model T-hez hasonló jelentőségű mérföldkőként emlegetett a gyár, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért mindössze négy év után a kukában landol a típus.

Nem a Ford F-150 Lightning az egyetlen villanyautó, amely a változó piaci körülmények áldozatául esik: korábban vadonatúj elektromos haszonjármű bevezetését tervezte Európában a Ford, ebből azonban semmi nem lesz. A jelenlegi elektromos Ford Pro portfólió viszont marad.

Az F-150 Lightning utódja is elektromos hajtást kap, de kisebb akkumulátorral, és benzinüzemű fedélzeti generátorral – ez a hatótávolság-növelő technológia Kínában már jó ideje hódít, és Európában is kezd teret nyerni, még ha lassan is.

A Ford megtartja az F-150 Lightning V2L funkcióját, amely különösen népszerű volt a járművet munkaeszközként használó ügyfelek körében. Az elektromos hajtás pontos részletei nem ismertek, de az sem kizárható, hogy egy az egyben veszik át a jelenlegi modell hajtásláncát. Az akkumulátorról sincsenek információk, de logikusnak tűnik, hogy jelentősen csökkentik a kapacitását, és ezzel együtt a méretét, tömegét és árát.

Ami bizonyos, hogy a beépített benzinmotor csak áramot fejleszt, a hajtásban nem vesz részt, valamint, hogy bevezetésével 1100 km fölé nő a hatótávolság.

A jelenlegi F-150 Lightning gyártása még 2025-ben véget ér, az új modell ugyanott készül majd, mint a mostani, a bevezetés dátumát még nem közölte a Ford.